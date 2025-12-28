أمم إفريقيا - مدرب تونس: لست نادما على اللعب بـ بن رمضان في هذا المركز أمام نيجيريا

لا يشعر سامي الطرابلسي مدرب تونس بالندم بعدما أشرك محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي في الجبهة اليمنى أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا.

وفاز منتخب نيجيريا على منافسه تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وقال الطرابلسي في تصريحات نشرها موقع تونس كوب: "لم أندم على الخطة التكتيكية التي لعبت بها أمام نيجيريا، ولست نادما على اللعب بمحمد علي بن رمضان في الجبهة اليمنى كظهير وجناح''.

وشارك محمد علي بن رمضان كأساسي قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 60 بعدما تعرض للإصابة في تدخل قوي مع حارس نيجيريا.

وأضاف "الخيارات كانت مدروسة حسب معطيات المباراة، لكننا احترمنا نيجيريا أكثر من اللازم في بداية اللقاء، ما انعكس على الأداء".

وأتم "تحسن الأداء بشكل لافت في الشوط الثاني، حيث تمكن اللاعبون من إرباك المنافس وخلق الخطورة".

ويحتل منتخب تونس المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

وحسمت نيجيريا صدارة المجموعة بعد الفوز في أول جولتين.

بينما منتخبا تنزانيا وأوغندا في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما.