أمم إفريقيا - مدرب تونس: لست نادما على اللعب بـ بن رمضان في هذا المركز أمام نيجيريا

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 12:05

كتب : FilGoal

نيجيريا - تونس - محمد علي بن رمضان

لا يشعر سامي الطرابلسي مدرب تونس بالندم بعدما أشرك محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي في الجبهة اليمنى أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا.

وفاز منتخب نيجيريا على منافسه تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وقال الطرابلسي في تصريحات نشرها موقع تونس كوب: "لم أندم على الخطة التكتيكية التي لعبت بها أمام نيجيريا، ولست نادما على اللعب بمحمد علي بن رمضان في الجبهة اليمنى كظهير وجناح''.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - كاف يوضح سبب الشكل الجديد لجائزة رجل المباراة بالنسخة الجارية أمم إفريقيا - هوجو بروس: ما فعله مدافع جنوب إفريقيا مع صلاح يوضح مدى جودته أمم إفريقيا - إريك شيلي: كنا الأفضل أمام تونس لمدة 75 دقيقة فاستحقينا نقاط المباراة أمم إفريقيا - طرابلسي: الهزيمة أمام نيجيريا مؤلمة لكنها أثبت قدرتنا على منافسة أي خصم

وشارك محمد علي بن رمضان كأساسي قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 60 بعدما تعرض للإصابة في تدخل قوي مع حارس نيجيريا.

وأضاف "الخيارات كانت مدروسة حسب معطيات المباراة، لكننا احترمنا نيجيريا أكثر من اللازم في بداية اللقاء، ما انعكس على الأداء".

وأتم "تحسن الأداء بشكل لافت في الشوط الثاني، حيث تمكن اللاعبون من إرباك المنافس وخلق الخطورة".

ويحتل منتخب تونس المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

وحسمت نيجيريا صدارة المجموعة بعد الفوز في أول جولتين.

بينما منتخبا تنزانيا وأوغندا في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

محمد علي بن رمضان الأهلي تونس نيجيريا كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: نعرف زيمبابوي جيدا بسبب مواجهتنا الكثيرة مؤخرا أمم إفريقيا – لاعب موزمبيق: سعيد بتحقيق أول انتصار لنا في تاريخ البطولة مباشر أمم إفريقيا - غينيا الاستوائية (0)-(0) السودان.. تبديل أول لدغة الأفاعي تشكيل أمم إفريقيا - مهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية.. وثلاثي في وسط السودان أمم إفريقيا – محمود عاشور حكما للفيديو لمباراة مالي وجزر القمر انتهت أمم إفريقيا - موزمبيق (3)-(2) الجابون.. فوز أول للأفاعى تشكيل أمم إفريقيا - أوباميانج أساسي مع الجابون.. وثلاثة تغييرات في موزمبيق
أخر الأخبار
الزمالك يكشف طبيعة إصابتي محمود جهاد وإيشو 6 دقيقة | الكرة المصرية
ليكيب: إقالة مدرب محمد عبد المنعم 7 دقيقة | المحترفون
أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: نعرف زيمبابوي جيدا بسبب مواجهتنا الكثيرة مؤخرا 18 دقيقة | أمم إفريقيا
عبد الرؤوف: بنتايك فسخ عقده من طرف واحد.. وحمدي لن يشارك تحت قيادتي 31 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يتفادى مفاجآت الكأس ويتأهل على حساب بلدية المحلة لثمن النهائي 53 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا – لاعب موزمبيق: سعيد بتحقيق أول انتصار لنا في تاريخ البطولة 55 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - غينيا الاستوائية (0)-(0) السودان.. تبديل أول 58 دقيقة | أمم إفريقيا
لدغة الأفاعي ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/articles/520080/أمم-إفريقيا-مدرب-تونس-لست-نادما-على-اللعب-بـ-بن-رمضان-في-هذا-المركز-أمام-نيجيريا