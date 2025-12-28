مدرب النصر: 10 انتصارات متتالية؟ لم نحقق لقب الدوري السعودي بعد

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 11:42

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

شدد البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر على أهمية مواصلة النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، موضحا أنّ الفريق لم يقطع سوى جزء بسيط من مشواره في مسابقة الدوري السعودي، وأن الهدف هو حسم اللقب.

وقاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق الفوز بثلاثية على الأخدود وتحطيم رقم قياسي تاريخي في الدوري السعودي، وهو الفوز بأول 10 مباريات متتالية.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "الأهم هو مواصلة الفوز وتحقيق النقاط. لعبنا بعد مرور شهر، واستحققنا الفوز".

وأضاف "في أول 30 دقيقة صعّب الخصم المباراة علينا بسبب إغلاقه المساحات، لكننا نجحنا في النهاية في تحقيق الفوز، وهو الهدف الأهم لنا".

وتابع "بعد 10 مباريات، حققنا 10 انتصارات، سجَّلنا 33 هدفًا، واستقبلنا 5 أهداف، وهي نتائج جيدة".

وواصل "مرّ ثلث الدوري وبقي الكثير، لم نفز بشيء بعد، ويجب أن نتطوَّر لنحقق الدوري في نهاية الموسم".

وحول كسره رقمه السابق مع الهلال كأفضل انطلاقة، ليصبح فريقه الحالي صاحب أطول سلسلة بـ10 انتصارات متتالية، ذكر جيسوس: "دائمًا من الجيد كسر الأرقام، لكن هذا الرقم لا يجلب لنا الدوري، فالأرقام تظل أرقامًا. ما يضمن الفوز بالدوري هو الاستمرار على نفس الوتيرة".

واستمر "النصر لم يفز بالدوري منذ 7 أعوام، وآمل أن يعود هذا الموسم لتحقيق اللقب، ولهذا جئت أنا والإدارة والعديد من اللاعبين الجدد لمساعدة الفريق على العودة إلى منصة التتويج".

وعاد النصر للمنافسات المحلية من خلال الجولة 11 للدوري السعودي.

وانتهى الشوط الأول بهدفين من توقيع كريستيانو رونالدو، جاء الأول في الدقيقة 31 بلمسة بعد ركنية نفذها عبد الإله الأميري.

وأَضاف رونالدو الثاني في الدقيقة 45+3 بالكعب بعد عرضية مارسيلو بروزوفيتش.

ووصل رونالدو لـ 956 هدفا مع الأندية ومنتخب البرتغال في جميع المنافسات.

وسجل رونالدو الهاتريك في الدقيقة 66 لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

وحسم جواو فيليكس اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 90+4.

ويحتل الثنائي البرتغالي صدارة ترتيب الهدافين في الدوري برصيد 12 هدفا لكل لاعب.

وأصبح النصر أول نادي في تاريخ الدوري السعودي يحقق الفوز في أول 10 جولات.

ورفع النصر رصيد لـ 30 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن الهلال الثاني.

