إنتر ميامي يعلن خوض 3 مباريات ودية في أمريكا الجنوبية استعدادا للموسم الجديد

أعلن نادي إنتر ميامي خوض جولة ودية في أمريكا الجنوبية ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وتوج إنتر ميامي بلقب الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه بالفوز على فانكوفر وايتكابس بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

ويزور إنتر ميامي خلال جولته دول بيرو وكولومبيا والإكوادور في الأسبوع الأخير من يناير وحتى 7 فبراير.

ويفتتح إنتر ميامي جولته بزيارة ليما عاصمة بيرو لمواجهة أليانزا ليما يوم السبت 24 يناير.

بينما المباراة الثانية ستكون ضد أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في ميديلين الكولومبية يوم السبت 31 يناير.

ويختتم إنتر ميامي جولته بأمريكا الجنوبية بمواجهة برشلونة الإكوادوري يوم 7 فبراير بمدينة جواياكيل الإكوادورية.

وأصبح إنتر ميامي الفريق رقم 16 الذي يحقق لقب الدوري الأمريكي تاريخيا، فيما يظل لوس أنجلوس جالاكسي الأكثر تتويجا برصيد 6 ألقاب.

اللقب يحمل رقم 47 لميسي في مسيرته كأكثر لاعب تتويجا بالألقاب في التاريخ.

وجدد ميسي تعاقده مع إنتر ميامي حتى صيف 2028.

وقاد ميسي فريقه للفوز باللقب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على فانكوفر في النهائي بنتيجة 3-1.

وفاز ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي عن موسم 2025، وأصبح أول لاعب يفوز بالجائزة لموسمين متتاليتين.

