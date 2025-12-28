أمم إفريقيا - هوجو بروس: ما فعله مدافع جنوب إفريقيا مع صلاح يوضح مدى جودته

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 11:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - جنوب إفريقيا

يرى هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا أن ما فعله مدافعه الشاب مبكيزيلي مبوكازي مع محمد صلاح قائد منتخب مصر في مباراة الفريقين يوضح مدى جودته.

مدافع أورلاندو بايرتس الذي سينتقل الشهر المقبل إلى شيكاغو فاير الأمريكي شارك كأساسي في خسارة جنوب إفريقيا من مصر بهدف صلاح ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بأمم إفريقيا.

وقال بروس في تصريحات للصحفيين: "بالنسبة لي، كان مبكيزيلي مبوكازي رجل المباراة بالطريقة التي لعب بها".

وأضاف "هناك لحظة واحدة ما زالت عالقة في ذهني، في الشوط الثاني، لُعبت كرة طويلة إلى صلاح، وذهب مبوكازي معه. لم تكن لدى صلاح أي فرصة، لا فرصة على الإطلاق".

وأكمل "هذا يوضح جودته، وتوقيته، وقدرته على قراءة اللعب. وأعتقد أنكم الآن تفهمون أيضًا لماذا سأغضب كثيرًا إذا ما دمّر هذا اللاعب مسيرته".

وتابع المدرب البليجيكي "مبوكازي يمكن أن تكون له مسيرة كبيرة جدا".

وأتم "يجب على مبوكازي أن ينتقل إلى دوري أكبر، إلى منافسة أوروبية، فرنسا مثلًا، أو حتى إسبانيا. ليس ريال مدريد أو برشلونة، بل فريق إسباني جيد".

قبل أيام من انطلاق البطولة، وجّه هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا انتقادات لاذعة للمدافع مبكيزيلي مبوكازي بعد التحاقه المتأخر بمعسكر المنتخب الذي يستعد لنهائيات أمم إفريقيا.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لم يلتزم بالموعد المحدد لانضمامه للمعسكر.

وقال بروس في تصريحات للصحفيين وقتها: "لقد وصل مبوكازي للتو، لم أرغب في الحديث عن الأمر، لكن من حقكم معرفة أنني غير راضٍ عمّا حدث".

وأضاف المدرب البلجيكي "سبق أن تحدثت عن غياب الاحترافية لدى بعض اللاعبين في جنوب إفريقيا، وها هو مثال جديد".

وأردف "تلقيت من إدارة أورلاندو بايرتس تبريرات غير مقبولة حول سبب تأخره، ولن أخوض في تفاصيلها. المشكلة الأكبر أن النادي يحمي اللاعب رغم تصرفه غير المهني، وهذا أمر مؤسف".

وتابع "عندما تكون لاعبًا يبلغ 19 عامًا وتُستدعى للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، ويمنحك المدرب يومين إضافيين من الراحة، فمن المفترض أن تكون منضبطا وتلتحق بالمعسكر في الموعد نفسه كبقية اللاعبين".

وأتم المدرب البلجيكي "أنا غاضب جدًا من تصرفه. أصبح يظن نفسه نجمًا، وهذا انعكس على سلوكه. هذا أمر لا يمكن قبوله".

ويتواجد الأولاد مع مصر وزيمبابوي وأنجولا في مجموعة واحدة بأمم إفريقيا.

وتُقام كأس أمم إفريقيا 2025 في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى يناير 2026.

