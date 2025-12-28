أحمد سامي: تعرضت لضغوطات كبيرة في الاتحاد بسبب الظروف الصعبة

كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت أسباب رحيله عن قيادة الاتحاد السكندري في بداية الموسم الجاري.

وخاض أحمد سامي آخر تجاربه مع الاتحاد السكندري بداية الموسم الجاري لكنه رحل بسبب تراجع النتائج، وتولى تامر مصطفى المهمة بدلا منه.

وقال أحمد سامي عبر قناة أون سبورت: "ظروف الاتحاد السكندري كانت صعبة جدا، عشت 5 سنوات في الإسكندرية بسبب قيادة سموحة وجماهير الاتحاد كانت ترغب في أن أتولى المسؤولية لكن في الحقيقة كنت أرفض الأمر في البداية بسبب الظروف الصعبة رغم أن الاتحاد شرف لأي مدرب".

وكشف سامي "وصلت الاتحاد السكندري بعد القائمة الأولى ولم اختر اللاعبين، فاضطررنا التعاقد مع بعض اللاعبين عن طريق العلاقات".

وتابع "سيراميكا كليوباترا كان أكثر من وقف بجانب نادي الاتحاد في تلك الفترة ومنحنا عدد من اللاعبين دون مقابل مالي".

وشدد سامي "كنت أفكر في الرحيل عن الاتحاد خلال فترة الإعداد بسبب صعوبة الأمور في النادي".

وأضاف "الجماهير تبحث عن النتائج ومن يتصدر المشهد يكون المدير الفني، وتم تحميلي مسؤولية مشاكل النادي رغم تواجدي لفترة قصيرة".

واختتم أحمد سامي تصريحاته "رحيلي من الاتحاد كان في مصلحتي بالتأكيد لأنني كنت سأصاب بمرض القلب بعد التعرض لضغوطات كبيرة جدا".

وتولى أحمد سامي تدريب مودرن سبورت خلفا لمجدي عبد العاطي.

ويحتل مودرن سبورت المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز مرحلة التتويج باللقب.

وسبق لسامي تدريب أندية: طلائع الجيش ومصر للمقاصة وسموحة وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.