أمم إفريقيا - إريك شيلي: كنا الأفضل أمام تونس لمدة 75 دقيقة فاستحقينا نقاط المباراة

أعرب إريك شيلي المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن رضاه بتحقيق الفوز أمام تونس رغم تسجيل نسور قرطاج هدفين في نهاية المباراة.

وفاز منتخب نيجيريا على منافسه تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وقال إريك شيلي عبر موقع كاف: "أنا سعيد بالحماس الذي أظهرناه طوال 75 دقيقة أمام تونس، وراض عن كيفية استعادتنا للكرة سواء في مناطق متقدمة من الملعب أو مناطق متأخرة".

وتابع "تمكنا من التقدم بسرعة والحفاظ على الاستحواذ لفترات طويلة من المباراة، وصنعنا العديد من الفرص للتسجيل".

وأوضح شيلي "في الشوط الثاني وحتى الدقيقة 75 كنا نستحق هذا الفوز، لأننا كنا الفريق الأفضل لكن بعد ذلك لعبت تونس بحماسها المعروف".

واختتم تصريحاته "أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل بشكل عام في المباراة ومن الرائع إنهاء المواجهة دون معاناة كبيرة".

ويحتل منتخب تونس المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

وحسمت نيجيريا صدارة المجموعة بعد الفوز في أول جولتين.

بينما منتخبا تنزانيا وأوغندا في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما.