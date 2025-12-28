أمم إفريقيا - إريك شيلي: كنا الأفضل أمام تونس لمدة 75 دقيقة فاستحقينا نقاط المباراة

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 10:59

كتب : FilGoal

إريك تشيل - المدير الفني لمنتخب نيجيريا

أعرب إريك شيلي المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن رضاه بتحقيق الفوز أمام تونس رغم تسجيل نسور قرطاج هدفين في نهاية المباراة.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - طرابلسي: الهزيمة أمام نيجيريا مؤلمة لكنها أثبت قدرتنا على منافسة أي خصم تشكيل أمم إفريقيا – بن رمضان أساسي مع تونس.. وأوسيمين يقود هجوم نيجيريا أمم إفريقيا - مدرب نيجيريا: تونس تملك خبرة كبرى.. وعليك خوض المواجهات القوية إذا أردت اللقب أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تونس: معنوياتنا مرتفعة.. وعدم تأهل نيجيريا إلى كأس العالم لا يغير شيئا

وفاز منتخب نيجيريا على منافسه تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وقال إريك شيلي عبر موقع كاف: "أنا سعيد بالحماس الذي أظهرناه طوال 75 دقيقة أمام تونس، وراض عن كيفية استعادتنا للكرة سواء في مناطق متقدمة من الملعب أو مناطق متأخرة".

وتابع "تمكنا من التقدم بسرعة والحفاظ على الاستحواذ لفترات طويلة من المباراة، وصنعنا العديد من الفرص للتسجيل".

وأوضح شيلي "في الشوط الثاني وحتى الدقيقة 75 كنا نستحق هذا الفوز، لأننا كنا الفريق الأفضل لكن بعد ذلك لعبت تونس بحماسها المعروف".

واختتم تصريحاته "أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل بشكل عام في المباراة ومن الرائع إنهاء المواجهة دون معاناة كبيرة".

ويحتل منتخب تونس المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

وحسمت نيجيريا صدارة المجموعة بعد الفوز في أول جولتين.

بينما منتخبا تنزانيا وأوغندا في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

أمم إفريقيا نيجيريا تونس إريك شيلي
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب زامبيا: من يريد التأهل عليه تحقيق الفوز وليس إنتظار تعثر الآخرين أمم إفريقيا - مؤتمر بوميل: منتخب مصر يمتلك فريقين.. وعلينا التركيز على أنفسنا أمم إفريقيا - مدرب تونس: لست نادما على اللعب بـ بن رمضان في هذا المركز أمام نيجيريا أمم إفريقيا - هوجو بروس: ما فعله مدافع جنوب إفريقيا مع صلاح يوضح مدى جودته أمم إفريقيا - طرابلسي: الهزيمة أمام نيجيريا مؤلمة لكنها أثبت قدرتنا على منافسة أي خصم مواعيد مباريات الأحد 28 ديسمبر 2025.. ختام الجولة الثانية من أمم إفريقيا والزمالك بكأس مصر ساسي: خسرنا بسبب الاحترام الزائد.. وهذا هو الجانب الإيجابي أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب زامبيا: من يريد التأهل عليه تحقيق الفوز وليس إنتظار تعثر الآخرين 2 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر بوميل: منتخب مصر يمتلك فريقين.. وعلينا التركيز على أنفسنا 15 دقيقة | أمم إفريقيا
الرياضية: إنزاجي يرفض قيد كانسيلو في يناير 35 دقيقة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا - مدرب تونس: لست نادما على اللعب بـ بن رمضان في هذا المركز أمام نيجيريا 45 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - كاف يوضح سبب الشكل الجديد لجائزة رجل المباراة بالنسخة الجارية 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب النصر: 10 انتصارات متتالية؟ لم نحقق لقب الدوري السعودي بعد ساعة | سعودي في الجول
إنتر ميامي يعلن خوض 3 مباريات ودية في أمريكا الجنوبية استعدادا للموسم الجديد ساعة | أمريكا
أمم إفريقيا - هوجو بروس: ما فعله مدافع جنوب إفريقيا مع صلاح يوضح مدى جودته ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/articles/520074/أمم-إفريقيا-إريك-شيلي-كنا-الأفضل-أمام-تونس-لمدة-75-دقيقة-فاستحقينا-نقاط-المباراة