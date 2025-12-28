أمم إفريقيا - طرابلسي: الهزيمة أمام نيجيريا مؤلمة لكنها أثبت قدرتنا على منافسة أي خصم

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 10:47

كتب : FilGoal

سامي الطرابلسي - تونس

اعترف سامي طرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس بمرارة الهزيمة أمام نيجيريا في الجولة الثانية بأمم إفريقيا.

وفاز منتخب نيجيريا على منافسه تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وقال سامي طرابلسي عبر موقع كاف: "نشعر بالمباراة بعد الهزيمة أمام نيجيريا، شعرنا وأننا قادرون على العودة خاصة في آخر 30 دقيقة، وقدّم اللاعبون أداء مميزا للغاية في تلك الفترة".

وتابع "سجلنا هدفين وصنعنا العديد من الفرص وكان بإمكاننا تسجيل المزيد خلال آخر نصف ساعة".

وشدد طرابلسي "الهزيمة مؤلمة لكن هناك جانب إيجابي وهو أننا قادرون على منافسة أي خصم عندما نفرض أسلوب لعبنا ونستحوذ على الكرة".

وأضاف "نعلم أن نيجيريا تمتلك لاعبين سريعين وأقوياء للغاية، لذلك حاولنا تضييق المساحات، وأتيحت لنا بعض الفرص التي كان ينبغي علينا استغلالها".

وكشف طرابلسي "استقبلنا الأهداف من الكرات العرضية، وخسرنا الكثير من الالتحامات الدفاعية والهجومية، بمجرد أن بدأنا بالفوز بالالتحامات الهجومية أصبحنا أفضل بكثير وضغطنا الخصم".

واختتم سامي طرابلسي تصريحاته "أداء اللاعبين في الملعب لم يكن سيئا، لكن أشركنا إسماعيل غربي بسبب الحاجة لمزيد من الفعالية الهجومية، والمباراة المقبلة ستكون حاسمة".

ويحتل منتخب تونس المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

وحسمت نيجيريا صدارة المجموعة بعد الفوز في أول جولتين.

بينما منتخبا تنزانيا وأوغندا في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

أمم إفريقيا نيجيريا سامي طرابلسي تونس
