مواعيد مباريات الأحد 28 ديسمبر 2025.. ختام الجولة الثانية من أمم إفريقيا والزمالك بكأس مصر

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 10:33

كتب : FilGoal

الزمالك - عمرو ناصر

تختتم منافسات الجولة الثانية من أمم إفريقيا بخوض أربع مواجهات مساء اليوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025.

أمم إفريقيا

يلعب منتخب الجابون أمام موزمبيق في الثانية والنصف عصرا على ملعب أدرار بمدينة أغادير.

بينما يواجه منتخب السودان نظيره غينيا الاستوائية في تمام الخامسة مساء على ملعب محمد الخامس.

أما منتخب الجزائر فيواجه بوركينا فاسو في السابعة والنصف على ملعب مولاي الحسن.

وتختتم مباريات اليوم بقمة كوت ديفوار أمام الكاميرون في تمام العاشرة مساء على استاد مراكش.

وتذاع جميع المباريات عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

كأس مصر

يلعب الزمالك أمام بلدية المحلة في الثانية والنصف عصرا ضمن منافسات دور الـ 32 على استاد المقاولون العرب.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

بينما في ثمن النهائي يلعب البنك الأهلي أمام إنبي في الثانية والنصف عصرا على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتذاع عبر قناة أون سبورت 2.

وفي نفس الدور يلعب حرس الحدود أمام سموحة بنفس التوقيت على استاد حرس الحدود ويذاع عبر يوتيوب.

الدوري الإيطالي

يلعب ميلان أمام هيلاس فيرونا في الواحدة والنصف ظهرا على استاد سان سيرو.

بينما يحل نابولي ضيفا على كريمونيسي في تمام الرابعة عصرا.

وتختتم مباريات اليوم عندما يحل إنتر ضيفا على أتالانتا في العاشرة إلا ربع مساء.

