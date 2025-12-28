ساسي: خسرنا بسبب الاحترام الزائد.. وهذا هو الجانب الإيجابي

أبدى فرجاني ساسي لاعب وسط منتخب تونس اعتقاده أن بلاده دفعت ثمن الاحترام الزائد للمنافس في خسارتها أمام نيجيريا.

وقال ساسي في تصريحاته لقنوات beIN Sports: "في الشوط الأول أتيحت لنا فرصة أو اثنين وكان يمكننا الخروج منه بالتقدم أو التعادل".

وأضاف "أنظر للجانب الإيجابي، رغم إننا كنا متأخرين بثلاثة أهداف إلا أننا كدنا نعود ونتعادل".

وأكمل "كنت أتمنى تسجيل هدف التعادل ولكن قدر الله وما شاء فعل. كنا نثق بقدرتنا على الفوز حتى آخر لحظة وكان يمكننا الخروج حتى بالتعادل".

وتابع "نركز الآن على المباراة المقبلة ونتمنى تحقيق الفوز وضمان التأهل".

وأوضح "احترمنا المنافس أكثر من اللازم ودافعنا كثيرا في الشوط الأول وخسرنا بعض الالتحامات والكرات وهذا أثر علينا".

واختتم "لدينا الوقت لنصلح الأمور في المباراة المقبلة ونتمنى ألا يتكرر عدم التركيز أو الاحترام الزائد للمنافس".

وفاز منتخب نيجيريا على منافسه تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.