أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 00:58

كتب : محمد جمال

حسام حسن - منتخب مصر

يفضل حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الدفع بـ 4 لاعبين في مباراة أنجولا في الجولة الثالثة من أمم إفريقيا 2025.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ 16 بعد الفوز على زيمبابوي وجنوب إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حسام حسن يفضل الدفع بالرباعي محمود صابر ومهند لاشين ومحمد شحاتة وأسامة فيصل ضد أنجولا.

واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل أمم إفريقيا – الطرابلسي: خسرنا الثنائيات كثيرا ضد نيجيريا أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق تأثير لندن

ولم يستقر مدرب منتخب مصر على موقف الحارس المشارك ضد أنجولا عوضا عن محمد الشناوي.

وشارك مهند لاشين وأسامة فيصل ومحمد شحاتة في الدقائق الأخيرة من مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا، ولم يشاركوا ضد زيمبابوي في الجولة الأولى.

فيما لم يخض محمود صابر أي دقيقة سابقا في أمم إفريقيا.

وسبق أن صرّح العميد في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على جنوب إفريقيا: "اخترت 28 لاعبا أثق فيهم بشكل كبير جدا وأنا مقتنع بكل اللاعبين ومن يشارك، لم أضم 28 لاعبا "كمالة عدد"، وسنخوض بعد 48 ساعة لقاء آخر ضد أنجولا بكل جدية".

وانتصر منتخب مصر على زيمبابوي بنتيجة 2-1 ثم على جنوب إفريقيا بهدف دون رد وضمن صدارة المجموعة.

وحقق منتخب أنجولا نقطة بالتعادل مع زيمبابوي بعد الخسارة من جنوب إفريقيا في أول جولة.

موعد مباراة مصر وأنجولا

تقام المباراة يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025

وتنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب على ملعب أدرار في مدينة أجادير.

وتذاع عبر قناة beIN Sports AFCON 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.

حسام حسن منتخب مصر أنجولا أمم إفريقيا
