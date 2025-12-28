أمم إفريقيا – الطرابلسي: خسرنا الثنائيات كثيرا ضد نيجيريا

أقر سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس أن فريقه خسر الكثير من الثنائيات ضد نيجيريا.

وفاز منتخب نيجيريا على منافسه تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وقال الطرابلسي عبر بي إن سبورتس: "خسرنا الثنائيات كثيرا خاصة في بداية المباراة".

وأضاف "في الشوط الثاني سيطرنا بشكل أفضل، لكن توقيت أهداف نيجيريا مؤثرة".

وشدد "الخصم كان عنيدا في الدقائق الأخيرة".

وأكمل "في النصف ساعة الأخيرة اتسمنا بالحماس والروح وعلينا أن نجد رد الفعل في المباراة المقبلة خاصة بعد الشوط الأول السيء".

وأنهى حديثه قائلا: "اختيار اللعب بـ 3 في وسط الملعب بسبب قوة الخصم البدنية في الهجوم، الأمر لم يكن جيدا على الأطراف، لكن رد الفعل لم يكن بسبب تغيير الرسم التكتيكي بل بسبب اللاعبين، إذا سجل حازم المستوري الفرص لكانت 3-5-2 ستكون جيدة، لكن سنستعد جيدا للمباراة القادمة ضد تنزانيا".