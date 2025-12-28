أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق

يرى أديمولا لوكمان لاعب نيجيريا أن منتخب تونس لا يستحق الحصول على ركلة جزاء.

وفاز منتخب نيجيريا على منافسه تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وقال لوكمان عبر بي إن سبورتس: "أعتقد أن كان علينا تسجيل أهداف أكثر، وثم حصل منتخب تونس على ركلة جزاء وأعتقد أنها غير مستحقة".

وأضاف "مساهماتي تعود فضلها إلى كل اللاعبين خاصة في الشوط الأول إذ سيطرنا على تونس بشكل كامل وبأداء جيد وندرك أن هناك نقاط سلبية علينا تصحيحها".

وأنهى حديثه قائلا: "أوسيمين يسجل الكثير ويستغل الفرص لذلك علينا صناعة فرص كثيرة له".

وحصل لاعب أتالانتا على جائزة أفضل لاعب في المباراة، إذ سجل هدفا وصنع هدفين.

ويعتبر لوكمان اللاعب الأكثر مساهمة في البطولة حتى الآن بأربعة مساهمات بواقع تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

ويعد منتخب نيجيريا ثاني المتأهلين لدور الـ 16 بعد مصر.