تأثير لندن

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 00:16

كتب : عمرو عبد المنعم

أديمولا لوكمان لاعب منتخب نيجيريا

فاز منتخب نيجيريا على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وحصد منتخب نيجيريا نقاط المباراة ليصل إلى النقطة 6 في صدارة المجموعة الثالثة، وتجمد رصيد منتخب تونس عند النقطة 3 في المركز الثاني.

وبذلك يكون منتخب نيجيريا ثاني المتأهلين لدور الـ16 من البطولة بعد مصر.

تأثير لندن

وقاد أديمولا لوكمان منتخب بلاده نيجيريا للفوز بالمباراة، بعدما صنع الهدفين الأول والثاني، وسجل بنفسه الهدف الثالث بطريقة رائعة.

ليكلل قراره الذي اتخذه في بداية الموسم بالنجاح، عندما اعترض على ناديه أتالانتا الإيطالي وقرر السفر إلى لندن لإعداد نفسه.

ورفض نادي أتالانتا بيع لوكمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى إنتر، لكن لوكمان أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2024 الماضي لم يتقبل قرار ناديه.

وقرر السفر إلى لندن لخوض فترة إعداد منفردا هناك لتجهيز نفسه للمشاركة في أي وقت.

وبالفعل لم يشارك لوكمان في أول 4 مباريات مع أتالانتا في بداية الموسم. لكن بفضل فترة الإعداد المنفردة التي خاضها في لندن عاد من جديد لفريقه ولعب بشكل طبيعي ليظهر بمستوى مميز.

ومنذ بداية كأس الأمم الإفريقية ظهر بمستوى مميز مع النسور الخضراء، ليظهر بذلك تأثير الفترة التي خاضها لإعداد نفسه في لندن.

Image

وصف المباراة

بدأت المباراة بضغط قوي جدا من منتخب نيجيريا الذي سيطر على اللعب وكان الأخطر على المرمى.

وسجل أوسيمين هدفا بمتابعة للكرة المرتدة من الحارس في الدقيقة 17 لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

ورد منتخب تونس بفرصة بعد عرضية من محمد علي بن رمضان لكن الدفاع أبعدها لركنية.

وانفرد حازم المستوري بالمرمى لكنه حاول مراوغة الدفاع أولا ليهدر فرصة خطيرة لمنتخب تونس.

بعدها رد منتخب نيجيريا مسجلا الهدف الأول بضربة رأسية من أوسيمين في الدقيقة 43 بعد عرضية من لوكمانز

وفي الشوط الثاني أضاف ويلفريد نديدي الهدف الثاني في الدقيقة 50 بضربة رأسية بعد ركنية نفذها لوكمان.

وغادر محمد علي بن رمضان الملعب في الدقيقة 60 بعدما تعرض للإصابة في تدخل قوي مع حارس نيجيريا.

وأكمل المتألق لوكمان ثلاثية نيجيريا بنفسه في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة سريعة ثم مرواغة دفاع تونس أمام منطقة الستة ياردات، بعدها سدد كرة قوية في الشباك بطريقة رائعة.

وسجل منتخب تونس هدفه الوحيد في الدقيقة 74 عن طريق منتصر الطالبي بعد عرضية من حنبعل المجبري إثر ركلة حرة مباشرة.

ومع الضغط المستمر من تونس حصل نسور قرطاج على ركلة جزاء في الدقيقة 85 بعد لمسة يد على أوسي صامويل مدافع نيجيريا، وبعد مراجعة اللعبة في الفيديو من الحكم.

وتقدم علي العابدي لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تونس الثاني في الدقيقة 87 بعدما وضع الكرة بطريقة رائعة في الشباك.

وكاد فرجاني ساسي أن يسجل التعادل لتونس بضربة رأسية في الوقت بدل الضائع لكن الكرة مرت جوار القائم.

لتنتهي المباراة بفوز نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

لوكمان نيجيريا تونس كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
ساسي: خسرنا بسبب الاحترام الزائد.. وهذا هو الجانب الإيجابي أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا أمم إفريقيا – الطرابلسي: خسرنا الثنائيات كثيرا ضد نيجيريا أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق أبو ريدة: حسام حسن قادر على تحقيق الطموحات.. وصلاح قائد حقيقي بعد الصافرة.. إصابة بن رمضان وخروجه من مباراة تونس أمم إفريقيا - ديسابر: تلك النوعية من المباريات تساعدنا على تحسين أسلوبنا أمم إفريقيا - ماني: كان يجب أن نفوز.. والكونغو الديمقراطية استحقت نقطة
أخر الأخبار
ساسي: خسرنا بسبب الاحترام الزائد.. وهذا هو الجانب الإيجابي ساعة | أمم إفريقيا
يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا 2 ساعة | أمم إفريقيا
واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا – الطرابلسي: خسرنا الثنائيات كثيرا ضد نيجيريا 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق 3 ساعة | أمم إفريقيا
تأثير لندن 3 ساعة | أمم إفريقيا
قائمة الزمالك - غياب كايد وعمرو ناصر ضد بلدية المحلة في كأس مصر 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/articles/520065/تأثير-لندن