فاز منتخب نيجيريا على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وحصد منتخب نيجيريا نقاط المباراة ليصل إلى النقطة 6 في صدارة المجموعة الثالثة، وتجمد رصيد منتخب تونس عند النقطة 3 في المركز الثاني.

وبذلك يكون منتخب نيجيريا ثاني المتأهلين لدور الـ16 من البطولة بعد مصر.

تأثير لندن

وقاد أديمولا لوكمان منتخب بلاده نيجيريا للفوز بالمباراة، بعدما صنع الهدفين الأول والثاني، وسجل بنفسه الهدف الثالث بطريقة رائعة.

ليكلل قراره الذي اتخذه في بداية الموسم بالنجاح، عندما اعترض على ناديه أتالانتا الإيطالي وقرر السفر إلى لندن لإعداد نفسه.

ورفض نادي أتالانتا بيع لوكمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى إنتر، لكن لوكمان أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2024 الماضي لم يتقبل قرار ناديه.

وقرر السفر إلى لندن لخوض فترة إعداد منفردا هناك لتجهيز نفسه للمشاركة في أي وقت.

وبالفعل لم يشارك لوكمان في أول 4 مباريات مع أتالانتا في بداية الموسم. لكن بفضل فترة الإعداد المنفردة التي خاضها في لندن عاد من جديد لفريقه ولعب بشكل طبيعي ليظهر بمستوى مميز.

ومنذ بداية كأس الأمم الإفريقية ظهر بمستوى مميز مع النسور الخضراء، ليظهر بذلك تأثير الفترة التي خاضها لإعداد نفسه في لندن.

وصف المباراة

بدأت المباراة بضغط قوي جدا من منتخب نيجيريا الذي سيطر على اللعب وكان الأخطر على المرمى.

وسجل أوسيمين هدفا بمتابعة للكرة المرتدة من الحارس في الدقيقة 17 لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

ورد منتخب تونس بفرصة بعد عرضية من محمد علي بن رمضان لكن الدفاع أبعدها لركنية.

وانفرد حازم المستوري بالمرمى لكنه حاول مراوغة الدفاع أولا ليهدر فرصة خطيرة لمنتخب تونس.

بعدها رد منتخب نيجيريا مسجلا الهدف الأول بضربة رأسية من أوسيمين في الدقيقة 43 بعد عرضية من لوكمانز

وفي الشوط الثاني أضاف ويلفريد نديدي الهدف الثاني في الدقيقة 50 بضربة رأسية بعد ركنية نفذها لوكمان.

وغادر محمد علي بن رمضان الملعب في الدقيقة 60 بعدما تعرض للإصابة في تدخل قوي مع حارس نيجيريا.

وأكمل المتألق لوكمان ثلاثية نيجيريا بنفسه في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة سريعة ثم مرواغة دفاع تونس أمام منطقة الستة ياردات، بعدها سدد كرة قوية في الشباك بطريقة رائعة.

وسجل منتخب تونس هدفه الوحيد في الدقيقة 74 عن طريق منتصر الطالبي بعد عرضية من حنبعل المجبري إثر ركلة حرة مباشرة.

ومع الضغط المستمر من تونس حصل نسور قرطاج على ركلة جزاء في الدقيقة 85 بعد لمسة يد على أوسي صامويل مدافع نيجيريا، وبعد مراجعة اللعبة في الفيديو من الحكم.

وتقدم علي العابدي لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تونس الثاني في الدقيقة 87 بعدما وضع الكرة بطريقة رائعة في الشباك.

وكاد فرجاني ساسي أن يسجل التعادل لتونس بضربة رأسية في الوقت بدل الضائع لكن الكرة مرت جوار القائم.

لتنتهي المباراة بفوز نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

