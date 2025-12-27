قائمة الزمالك - غياب كايد وعمرو ناصر ضد بلدية المحلة في كأس مصر

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 23:45

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

اختار أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لـ الزمالك قائمة الفريق لمواجهة بلدية المحلة في دور الـ 32 من كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع البلدية غدا في الثانية والنصف عصرا في آخر مباريات دور الـ 32.

وشهدت القائمة غياب آدم كايد وعمرو ناصر عن صفوف الأبيض، وانضمام علي عبد المجيد وحازم أسامة ثنائي فريق الشباب.

وجاءت قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – علي عبد المجيد - هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة - أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – ناصر ماهر – حازم أسامة - أحمد شريف - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ.

وتأهلت فرق البنك الأهلي وإنبي وحرس الحدود وسموحة وطلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية والجونة وبتروجت وفاركو وبيراميدز والمصري وسيراميكا كليوباترا وزد ومودرن سبورت ووي إلى ثمن النهائي.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16.

وينتظر طلائع الجيش في ربع النهائي الفائز من مباراة دور الـ 16.

