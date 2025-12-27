أبو ريدة: حسام حسن قادر على تحقيق الطموحات.. وصلاح قائد حقيقي

أشاد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بحسام حسن المدير الفني للمنتخب وكذلك بمحمد صلاح ووصفه بالقائد الحقيقي للفريق.

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا في السادسة مساءً يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات من أمم إفريقيا 2025.

وقال أبو ريدة للمركز الإعلامي للاتحاد: "مستوى منتخب مصر مبهر وبالأخص في الالتزام التكتيكي، وحاز على إعجاب جميع المسئولين في الاتحادات الإفريقية التي أشادت كثيرا بما يقدمه المنتخب وظهوره بمستوى رائع فنيا وخططيا".

وأضاف "حسام حسن مدرب كبير وقادر على تحقيق طموحات الشعب المصري بعد توفير اتحاد الكرة لكافة السبل اللازمة لنجاح مهمته ونتمنى أن تكلل الجهود بحصد كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة تاريخيا وبعد غياب منذ التتويج قبل 15 عاما بنسخة 2010 في أنجولا".

وتابع "محمد صلاح قائد حقيقي للاعبين ونجح في جعل المنتخب على قلب رجل واحد".

وشدد "التأهل إلى دور الـ 16 من أمم إفريقيا يعد إنجازا مهما يستحق الإشادة، لكنها مرحلة وانتهت ويجب أن تكون نقطة انطلاق للمنتخب في الأدوار المقبلة".

وأنهى حديثه قائلا: "ما ينتظرنا في المرحلة المقبلة أصعب بكثير ويتطلب تركيزا مضاعفا وروحا قتالية أكبر، نثق في اللاعبين لتحقيق حلم الشعب المصري بحصد اللقب".

ورفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16 بعد الفوز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

