بعد الصافرة.. إصابة بن رمضان وخروجه من مباراة تونس

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 23:27

كتب : FilGoal

نيجيريا - تونس - محمد علي بن رمضان

خرج محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي من مباراة منتخب تونس أمام نيجيريا متأثرا بإصابته.

وسقط بن رمضان مصابا إثر تدخل من الحارس بعد مراوغته.

اللعبة استمرت بعد صافرة الحكم، الذي كان قد احتسب مخالفة لصالح حنبعل مجبري في وسط الملعب في الدقيقة 55.

وشارك سيباستيان تونيكتي بدلا من بن رمضان في الدقيقة 60.

وغادر بن رمضان أثناء تأخر فريقه بهدفين دون رد أمام نيجيريا.

وكان منتخب تونس قد فاز في الجولة الأولى 3-1 على أوغندا.

بينما تشير النتيجة لتأخره 3-0 أمام نيجيريا في الجولة الثانية.

وسجل ويلفريد نديدي وفيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان ثلاثية النسور.

وتختتم منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 30 ديسمبر، حيث يلعب منتخب تونس مع تنزانيا، بينما يلعب منتخب نيجيريا مع أوغندا.

