أرتيتا: فارق النتيجة كان يجب أن يكون أكثر مع برايتون

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 22:55

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن فارق النتيجة بينه وبين برايتون كان يجب أن يكون أكثر.

وانتصر أرسنال على منافسه برايتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي سبورت: "سيطرنا بشكل كبير أمام فريق جيد جدا وكان من المفترض أن يكون الفارق أكثر من هدف، لكن بعد تقليص الفارق أصبحت المباراة مفتوحة".

أخبار متعلقة:
الثامن على التوالي.. أستون فيلا يُسقط تشيلسي ويواصل الضغط على أرسنال وسيتي تعاون مع النيران الصديقة وعودة للصدارة.. أرسنال يسقط برايتون بصعوبة كيكر: ليفربول يصارع أرسنال وسيتي وسان جيرمان على نجم بايرن ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم

وأضاف "الفوارق صغيرة جدا بين الفرق في الدوري ونلعب في فترات متقاربة وأطلب من اللاعبين اللعب في مراكز لم يلعبوا فيها من قبل، لذلك أنا سعيد".

ووأنهى حديثه قائلا: "أحب في الفريق جاهزيته الدائمة أمام كل الظروف، رد فعله ورغبته رائعان".

وتعاونت النيران الصديقة مع أرسنال بشكل كبير خلال المباريات الماضية، إذ سجل أرسنال آخر 6 أهداف له من النيران الصديقة وهو العدد نفسه الذي سجله آخر 182 هدفا له مجتمعين في جميع المسابقات.

وسجل مارتن أوديجارد وجورجينيو روتر لاعب برايتون بالخطأ في مرماه ثنائية أرسنال، بينما أحرز دييجو جوميز هدف برايتون.

وبهذا الفوز عاد أرسنال لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي سريعا بعد فوز غريمه مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست.

وارتفع رصيد أرسنال للنقطة 42 بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف.

وتوقف رصيد برايتون عند النقطة 24 في المركز الـ 12.

ميكيل أرتيتا أرسنال الدوري الإنجليزي برايتون
نرشح لكم
ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل انطلاق القمة العالمية للرياضة في دبي بمشاركة 1500 من النجوم والأساطير موندو ديبورتيفو: جيرونا يتحرك بقوة لضم تير شتيجن ذا صن: مرموش في صدارة المرشحين.. توتنام يحدد قائمة من 3 صفقات في يناير مدرب جديد لـ محمد عبد المنعم في نيس ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026 ما زالت في ميلانو.. إنتر يستعيد الصدارة بفوز صعب على أتالانتا كونتي: نابولي غير جاهز ليكون قوة مهمينة على إيطاليا
أخر الأخبار
ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل 46 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي 59 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: سنقدم كل ما لدينا لنفوز من أجل مصر ساعة | أمم إفريقيا
البرازيل وإسبانيا وهالاند.. الكشف عن وديات منتخب مصر قبل كأس العالم ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – صلاح محسن: صلاح أعطاني تعليمات حمل شارة قيادة منتخب مصر ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - الكعبي: أشكر الجماهير المغربية.. وسنتأهل لربع النهائي بالإرادة ساعة | أمم إفريقيا
تخدعني مرتين أنت أيوب الكعبي ساعة | الوطن العربي
أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520060/أرتيتا-فارق-النتيجة-كان-يجب-أن-يكون-أكثر-مع-برايتون