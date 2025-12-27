أرتيتا: فارق النتيجة كان يجب أن يكون أكثر مع برايتون

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن فارق النتيجة بينه وبين برايتون كان يجب أن يكون أكثر.

وانتصر أرسنال على منافسه برايتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي سبورت: "سيطرنا بشكل كبير أمام فريق جيد جدا وكان من المفترض أن يكون الفارق أكثر من هدف، لكن بعد تقليص الفارق أصبحت المباراة مفتوحة".

وأضاف "الفوارق صغيرة جدا بين الفرق في الدوري ونلعب في فترات متقاربة وأطلب من اللاعبين اللعب في مراكز لم يلعبوا فيها من قبل، لذلك أنا سعيد".

ووأنهى حديثه قائلا: "أحب في الفريق جاهزيته الدائمة أمام كل الظروف، رد فعله ورغبته رائعان".

وتعاونت النيران الصديقة مع أرسنال بشكل كبير خلال المباريات الماضية، إذ سجل أرسنال آخر 6 أهداف له من النيران الصديقة وهو العدد نفسه الذي سجله آخر 182 هدفا له مجتمعين في جميع المسابقات.

وسجل مارتن أوديجارد وجورجينيو روتر لاعب برايتون بالخطأ في مرماه ثنائية أرسنال، بينما أحرز دييجو جوميز هدف برايتون.

وبهذا الفوز عاد أرسنال لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي سريعا بعد فوز غريمه مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست.

وارتفع رصيد أرسنال للنقطة 42 بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف.

وتوقف رصيد برايتون عند النقطة 24 في المركز الـ 12.