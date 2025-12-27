الشارقة يحصد السوبر الإماراتي في إثارة الـ 5 أهداف أمام شباب الأهلي
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 22:53
كتب : FilGoal
توج الشارقة بلقب كأس السوبر الإماراتي بالفوز على شباب الأهلي بنتيجة 3-2.
وحقق الشارقة اللقب للمرة الثالثة في تاريخه متساويا مع الوحدة والعين، فيما يظل شباب الأهلي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب.
وشارك شباب الأهلي في السوبر كونه بطل الثنائية المحلية، فيما شارك الشارقة بصفته وصيف الدوري.
وسجل فيدريكو كارتابيا في الدقيقة 3 لشباب الأهلي. وتعادل الشارقة في الدقيقة 26 من ركلة جزاء سجلها كايو لوكاس.
وصنع كايو هدف الشارقة الثاني الذي سجله لوان بيريرا في الدقيقة 29. وتعادل برينو لشباب الأهلي بنتيجة 2-2 في الدقيقة 37.
شوط أول مثير انتهى بالتعادل 2-2.
وسجل عثمان كامارا هدف فوز الشارقة في الدقيقة 79.
وأكمل الشارقة الدقائق الأخيرة من اللقاء بـ 10 لاعبين بعد طرد شاهين عبد الرحمن.
وسبق أن حقق الشارقة لقب السوبر الإماراتي مرتين من قبل، الأولى في 2018 على حساب شباب الأهلي والثانية في 2022 على حساب العين.