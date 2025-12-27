أمم إفريقيا - ديسابر: تلك النوعية من المباريات تساعدنا على تحسين أسلوبنا

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 22:40

كتب : FilGoal

سيباستيان ديسابر - الكونغو الديمقراطية

أشاد سيباستيان ديسابر المدير الفني لـ الكونغو الديمقراطية بما قدمه لاعبي فريقه خلال التعادل مع السنغال.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من أمم إفريقيا 2025.

وقال الفرنسي في المؤتمر الصحفي: " المنتخبان خضا مباراة جيدة ولم تكن هناك مساحات لذلك انتهت المباراة بالتعادل في لقاء متوازن".

وأضاف "حاولنا اللعب على الأطراف لحماية العمق، وسارت الأمور بشكل جيد".

وأكمل "الفوز بالكرة الثانية يعتمد على القوة والتقارب من الكرة، واللاعبون كانوا حاضرين بشكل جيد للغاية".

وأردف "واجهنا 2 من أقوى المنتخبات في القارة مؤخرا، وتلك النوعية من المباريات تساعدنا على تحسين أسلوبنا".

وأتم "اليوم أظهرنا أن منتخب الكونغو الديمقراطية يستطيع مواجهة أفضل منتخب في إفريقيا، وعلينا من الآن التركيز على لقاء بوتسوانا والذهاب لصدارة المجموعة".

سجل سيدريك باكامبو هدف الكونغو الديمقراطية وساديو ماني هدف السنغال.

منتخب السنغال حافظ على سجله الخالي من الهزائم أمام الكونغو الديمقراطية والممتد من 56 عاما.

الأسود لم يخسروا من الفهود في آخر 9 مواجهات جمعت المنتخبين منذ ذلك الحين فحققوا الفوز في 6 وتعادلا في 3 بل وتأهلوا على حسابهم لكأس العالم 2026، والآن بسطوا قبضتهم على الصدارة في انتظار الجولة الأخيرة.

فيما استمر منتخب الكونغو الديمقراطية دون فوز في أول مباراتين له في أمم إفريقيا منذ نسخة 1974 والتي أقيمت في مصر آنذاك وحققوا خلالها لقبهم الأخير.

كما لم يخسر منتخب السنغال في آخر 13 مباراة بأمم إفريقيا محققا الفوز في 8 وتعادل في 5.

ولم يخسر منتخب السنغال أي مباراة سجل خلالها ساديو ماني (37 فوز و6 تعادلات).

الفوز أبقى السنغال في الصدارة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.

ويأتي منتخب بنين في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوزه على بوتسوانا متذيل الترتيب.

وسيلتقي منتخب بنين مع السنغال يوم الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع بوتسوانا.

