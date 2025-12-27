الدوري السعودي - رونالدو يقود النصر لرقم لم يحدث من قبل.. والاتحاد يفوز بالكلاسيكو على الشباب

قاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق الفوز بثلاثية على الأخدود وتحطيم رقم قياسي تاريخي في الدوري السعودي.

وعاد النصر للمنافسات المحلية من خلال الجولة 11 للدوري السعودي.

وانتهى الشوط الأول بهدفين من توقيع كريستيانو رونالدو، جاء الأول في الدقيقة 31 بلمسة بعد ركنية نفذها عبد الإله الأميري.

وأَضاف رونالدو الثاني في الدقيقة 45+3 بالكعب بعد عرضية مارسيلو بروزوفيتش.

ووصل رونالدو لـ 956 هدفا مع الأندية ومنتخب البرتغال في جميع المنافسات.

وسجل رونالدو الهاتريك في الدقيقة 66 لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

وحسم جواو فيليكس اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 90+4.

ويحتل الثنائي البرتغالي صدارة ترتيب الهدافين في الدوري برصيد 12 هدفا لكل لاعب.

وأصبح النصر أول نادي في تاريخ الدوري السعودي يحقق الفوز في أول 10 جولات.

ورفع النصر رصيد لـ 30 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن الهلال الثاني.

وفي كلاسيكو سعودي انتصر اتحاد جدة على الشباب بنتيجة 2-0.

سجل أحمد الغامدي هدف التقدم في الدقيقة 16.

وأضاف ستيفن بيرجفاين الهدف الثاني قبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

الفوز رفع رصيد حامل اللقب لـ 17 نقطة في المركز السادس.

فيما ظل الشباب بدون فوز في الدوري للمباراة الثامنة تواليا برصيد 8 نقاط في المركز الثالث عشر بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.