الدوري السعودي - رونالدو يقود النصر لرقم لم يحدث من قبل.. والاتحاد يفوز بالكلاسيكو على الشباب

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 22:36

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

قاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق الفوز بثلاثية على الأخدود وتحطيم رقم قياسي تاريخي في الدوري السعودي.

وعاد النصر للمنافسات المحلية من خلال الجولة 11 للدوري السعودي.

وانتهى الشوط الأول بهدفين من توقيع كريستيانو رونالدو، جاء الأول في الدقيقة 31 بلمسة بعد ركنية نفذها عبد الإله الأميري.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مستشهدا بـ رونالدو وبيليمبي.. أونيانجو يكشف أسباب عودته من الاعتزال الدولي دوري أبطال آسيا 2 - بمشاركة رونالدو.. النحاس يخسر مع الزوراء بخماسية أمام النصر كريستيانو رونالدو يشارك في دوري أبطال آسيا 2 لأول مرة مبابي: سعيد بمعادلة رقم قدوتي رونالدو مع ريال مدريد

وأَضاف رونالدو الثاني في الدقيقة 45+3 بالكعب بعد عرضية مارسيلو بروزوفيتش.

ووصل رونالدو لـ 956 هدفا مع الأندية ومنتخب البرتغال في جميع المنافسات.

وسجل رونالدو الهاتريك في الدقيقة 66 لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

وحسم جواو فيليكس اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 90+4.

ويحتل الثنائي البرتغالي صدارة ترتيب الهدافين في الدوري برصيد 12 هدفا لكل لاعب.

وأصبح النصر أول نادي في تاريخ الدوري السعودي يحقق الفوز في أول 10 جولات.

ورفع النصر رصيد لـ 30 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن الهلال الثاني.

وفي كلاسيكو سعودي انتصر اتحاد جدة على الشباب بنتيجة 2-0.

سجل أحمد الغامدي هدف التقدم في الدقيقة 16.

وأضاف ستيفن بيرجفاين الهدف الثاني قبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

الفوز رفع رصيد حامل اللقب لـ 17 نقطة في المركز السادس.

فيما ظل الشباب بدون فوز في الدوري للمباراة الثامنة تواليا برصيد 8 نقاط في المركز الثالث عشر بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

النصر اتحاد جدة الدوري السعودي
نرشح لكم
النصر يستعيد 3 لاعبين قبل مواجهة الاتفاق اتحاد جدة يدرس قطع إعارة لاعبه رونالدو: سأصل لهدفي الـ 1000 إن شاء الله الرياضية: إنزاجي يرفض قيد كانسيلو في يناير مدرب النصر: 10 انتصارات متتالية؟ لم نحقق لقب الدوري السعودي بعد جوميز كسر السلسة.. الفتح يفوز على أهلي جدة بعد 10 مباريات دون انتصار الدوري السعودي - حجازي يظهر لأول منذ شهرين مع نيوم.. وكوكا يشارك في انتصار الاتفاق الكشف عن تفاصيل إصابة ومدة غياب حمد الله
أخر الأخبار
بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول 2 ساعة | الدوري المصري
ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل 4 ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي 4 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: سنقدم كل ما لدينا لنفوز من أجل مصر 4 ساعة | أمم إفريقيا
البرازيل وإسبانيا وهالاند.. الكشف عن وديات منتخب مصر قبل كأس العالم 4 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – صلاح محسن: صلاح أعطاني تعليمات حمل شارة قيادة منتخب مصر 5 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - الكعبي: أشكر الجماهير المغربية.. وسنتأهل لربع النهائي بالإرادة 5 ساعة | أمم إفريقيا
تخدعني مرتين أنت أيوب الكعبي 5 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520056/الدوري-السعودي-رونالدو-يقود-النصر-لرقم-لم-يحدث-من-قبل-والاتحاد-يفوز-بالكلاسيكو-على-الشباب