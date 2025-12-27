أمم إفريقيا - ماني: كان يجب أن نفوز.. والكونغو الديمقراطية استحقت نقطة

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 22:23

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال

يرى ساديو ماني لاعب منتخب السنغال أن منافسه الكونغو الديمقراطية استحق نقطة في لقاء اليوم لحساب الجولة الرابعة.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في أمم إفريقيا 2025 وتقاسما الصدارة سويا.

وقال ماني للصحفيين عقب اللقاء: "أعتقد أننا خضنا مباراة جيدة وكان يجب أن نفوز لكن للأسف لم نحول الفرص لأهداف".

وأضاف "هذه هي كرة القدم احترمنا خصمنا الذي استحق نقطة من مباراة اليوم".

وأكمل "سنحاول التحضير للمباراة المقبل بأفضل طريقة ممكنة، في أمم إفريقيا يجب أن تكون مستعدا لأن كل المنافسين أقوياء".

سجل سيدريك باكامبو هدف الكونغو الديمقراطية وساديو ماني هدف السنغال.

منتخب السنغال حافظ على سجله الخالي من الهزائم أمام الكونغو الديمقراطية والممتد من 56 عاما.

الأسود لم يخسروا من الفهود في آخر 9 مواجهات جمعت المنتخبين منذ ذلك الحين فحققوا الفوز في 6 وتعادلا في 3 بل وتأهلوا على حسابهم لكأس العالم 2026، والآن بسطوا قبضتهم على الصدارة في انتظار الجولة الأخيرة.

فيما استمر منتخب الكونغو الديمقراطية دون فوز في أول مباراتين له في أمم إفريقيا منذ نسخة 1974 والتي أقيمت في مصر آنذاك وحققوا خلالها لقبهم الأخير.

كما لم يخسر منتخب السنغال في آخر 13 مباراة بأمم إفريقيا محققا الفوز في 8 وتعادل في 5.

ولم يخسر منتخب السنغال أي مباراة سجل خلالها ساديو ماني (37 فوز و6 تعادلات).

الفوز أبقى السنغال في الصدارة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.

ويأتي منتخب بنين في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوزه على بوتسوانا متذيل الترتيب.

وسيلتقي منتخب بنين مع السنغال يوم الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع بوتسوانا.

