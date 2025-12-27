لم يتعلم الدرس
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 21:55
كتب : محمد رؤوف
كان منتخب أوغندا قريبا من الفوز على تنزانيا لكن أهدر ركلة جزاء في الدقائق القاتلة.
وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.
وسجل سيمون مسوفا هدف تنزانيا، بينما أحرز أوتشي إيكبيزو هدف أوغندا.
وحصل كل فريق على النقطة الأولى خلال مشوار البطولة، ويتواجد منتخبا نيجيريا وتونس رفقتهما في المجموعة.
عدم التعلم في 4 أشهر
أهدر ألان أوكيلو لاعب أوغندا ركلة جزاء كادت أن تكون حاسمة لفريقه وتحقيق العودة والفوز.
لكن أضاع أوكيلو ركلة الجزاء في الدقيقة 90، المشكلة بما حدث قبلها، فماذا حدث؟
في دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين خلال العام الجاري واجه منتخب أوغندا خصمه النيجر وانتصر بهدفين دون رد يوم 11 أغسطس الماضي.
وهنا أهدر أوكيلو ركلة جزاء في الدقيقة 25 لكن ارتدت له وسجل هدفا من رأسية.
وخلال فترة 4 أشهر لم يتعلم أوكيلو الدرس وأهدر مرة أخرى الآن في الوقت الأهم لفريقه.
90'❌ 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐋𝐓𝐘 Missed!
Allan Okello can’t convert — Tanzania stays in the game#UBCAFCON25 #TotalEnergiesAFCON2026 #TECNOAI #TECNOAFCON2025 pic.twitter.com/EIuJTrd6FX— UBC UGANDA (@ubctvuganda) December 27, 2025
وصف المباراة
كانت البداية قوية إذ ارتطمت رأسية من مهاجم أوغندا في العارضة في الدقيقة 15.
وبعد دقيقة أضاع لاعب تنزانيا انفرادا تاما بعد تسديدة بعيدة عن المرمى.
وارتكب بابا الحسن لاعب أوغندا لمسة يد وركلة جزاء في الدقيقة 58 وهنا سجل سيمون مسوفا وأدخل بلاده التاريخ بتسجيلها أول مرة من ركلة جزاء في البطولة.
58'𝐆𝐎𝐀𝐋🇹🇿⚽️| Uganda 🇺🇬 0-1 🇹🇿 Tanzania
Tha Taifa Stars score from the spot! Uganda Cranes now trailing!#UBCAFCON25 #TotalEnergiesAFCON2026 #TECNOAI #TECNOAFCON2025 pic.twitter.com/JnMvV1GNNG— UBC UGANDA (@ubctvuganda) December 27, 2025
وفي الدقيقة 80 تعادل منتخب أوغندا من رأسية أوتشي إيكبيزو.
80'𝐆𝐎𝐀𝐋🇺🇬⚽️| Uganda 🇺🇬1-1 🇹🇿Tanzania
Uche Ikpeazu strikes — Uganda Cranes level the score!#UBCAFCON25 #TotalEnergiesAFCON2026 #TECNOAI #TECNOAFCON2025 pic.twitter.com/rkhBzjcmOm— UBC UGANDA (@ubctvuganda) December 27, 2025
ثم حصل منتخب أوغندا على ركلة جزاء بعد عرقلة، لكن أوكيلو أهدرها في الدقيقة 90.
وفي الثواني الأخيرة أضاع تشارلس مومبوا لاعب تنزانيا أمام المرمى الخالي، حتى أنهى الحكم المباراة.