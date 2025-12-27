لم يتعلم الدرس

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 21:55

كتب : محمد رؤوف

ألان أوكيلو

كان منتخب أوغندا قريبا من الفوز على تنزانيا لكن أهدر ركلة جزاء في الدقائق القاتلة.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وسجل سيمون مسوفا هدف تنزانيا، بينما أحرز أوتشي إيكبيزو هدف أوغندا.

وحصل كل فريق على النقطة الأولى خلال مشوار البطولة، ويتواجد منتخبا نيجيريا وتونس رفقتهما في المجموعة.

عدم التعلم في 4 أشهر

أهدر ألان أوكيلو لاعب أوغندا ركلة جزاء كادت أن تكون حاسمة لفريقه وتحقيق العودة والفوز.

لكن أضاع أوكيلو ركلة الجزاء في الدقيقة 90، المشكلة بما حدث قبلها، فماذا حدث؟

في دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين خلال العام الجاري واجه منتخب أوغندا خصمه النيجر وانتصر بهدفين دون رد يوم 11 أغسطس الماضي.

وهنا أهدر أوكيلو ركلة جزاء في الدقيقة 25 لكن ارتدت له وسجل هدفا من رأسية.

وخلال فترة 4 أشهر لم يتعلم أوكيلو الدرس وأهدر مرة أخرى الآن في الوقت الأهم لفريقه.

وصف المباراة

كانت البداية قوية إذ ارتطمت رأسية من مهاجم أوغندا في العارضة في الدقيقة 15.

وبعد دقيقة أضاع لاعب تنزانيا انفرادا تاما بعد تسديدة بعيدة عن المرمى.

وارتكب بابا الحسن لاعب أوغندا لمسة يد وركلة جزاء في الدقيقة 58 وهنا سجل سيمون مسوفا وأدخل بلاده التاريخ بتسجيلها أول مرة من ركلة جزاء في البطولة.

وفي الدقيقة 80 تعادل منتخب أوغندا من رأسية أوتشي إيكبيزو.

ثم حصل منتخب أوغندا على ركلة جزاء بعد عرقلة، لكن أوكيلو أهدرها في الدقيقة 90.

وفي الثواني الأخيرة أضاع تشارلس مومبوا لاعب تنزانيا أمام المرمى الخالي، حتى أنهى الحكم المباراة.

أمم إفريقيا تنزانيا أوغندا
