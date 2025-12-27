انتهت أمم إفريقيا – تونس (2)-(3) نيجيريا.. فوز النسور الخضراء
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 21:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ضد نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية.
نهاية المباراة بفوز نيجيريا 3-2
ق 87: جوووووول علي العابدي والثاني لتونس من ركلة جزاء
ق 84: مطالبات بركلة جزاء لتونس بعد لمسة يد على أجاي مدافع نيجيريا
ق 74: جوووول منتصر الطالبي
ق 67: جووووول لوكمان والثاني
ق 60: خروج بن رمضان للإصابة
ق 56: إصابة محمد علي بن رمضان
ق 50: جوووووول الثاني نديدي
ق 43: جوووووول أوسيمين والأول
ق 33: فرصة خطيرة من حازم المستوري
ق 31: فرصة خطيرة من تونس
ق 17: هدف من أوسيمين ولكن تسلل
ق 15: ضغط أخضر قوي
انطلاق المباراة
