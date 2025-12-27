انتهت أمم إفريقيا – تونس (2)-(3) نيجيريا.. فوز النسور الخضراء

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 21:30

كتب : FilGoal

نيجيريا ضد تونس - فيكتور أوسيمين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ضد نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز نيجيريا 3-2

ق 87: جوووووول علي العابدي والثاني لتونس من ركلة جزاء

ق 84: مطالبات بركلة جزاء لتونس بعد لمسة يد على أجاي مدافع نيجيريا

ق 74: جوووول منتصر الطالبي

ق 67: جووووول لوكمان والثاني

ق 60: خروج بن رمضان للإصابة

ق 56: إصابة محمد علي بن رمضان

ق 50: جوووووول الثاني نديدي

ق 43: جوووووول أوسيمين والأول

ق 33: فرصة خطيرة من حازم المستوري

ق 31: فرصة خطيرة من تونس

ق 17: هدف من أوسيمين ولكن تسلل

ق 15: ضغط أخضر قوي

انطلاق المباراة

تونس نيجيريا كأس الأمم الإفريقية
