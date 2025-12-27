مباشر أمم إفريقيا – تونس (0)-(1) نيجيريا.. الشوط الثاني

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 21:30

كتب : FilGoal

نيجيريا - تونس - محمد علي بن رمضان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ضد نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

ق 43: جوووووول أوسيمين والأول

ق 33: فرصة خطيرة من حازم المستوري

ق 31: فرصة خطيرة من تونس

ق 17: هدف من أوسيمين ولكن تسلل

ق 15: ضغط أخضر قوي

انطلاق المباراة

تونس نيجيريا كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا - ديسابر: تلك النوعية من المباريات تساعدنا على تحسين أسلوبنا أمم إفريقيا - ماني: كان يجب أن نفوز.. والكونغو الديمقراطية استحقت نقطة لم يتعلم الدرس تشكيل أمم إفريقيا – بن رمضان أساسي مع تونس.. وأوسيمين يقود هجوم نيجيريا أمم إفريقيا - ظهور معروف وأبو الرجال وحسام للمرة الثانية تحكيميا أمم إفريقيا - مران منتخب مصر.. تدريبات استشفائية قبل لقاء أنجولا سجل نظيف انتهت أمم إفريقيا - أوغندا (1)-(1) تنزانيا
أخر الأخبار
أوناي إيمري: أستون فيلا لا ينافس على لقب الدوري الإنجليزي 53 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: فارق النتيجة كان يجب أن يكون أكثر مع برايتون 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماريسكا: لعبنا بشكل جيد أمام أستون فيلا وتغير كل شيء فجأة 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشارقة يحصد السوبر الإماراتي في إثارة الـ 5 أهداف أمام شباب الأهلي 11 دقيقة | الوطن العربي
أمم إفريقيا - ديسابر: تلك النوعية من المباريات تساعدنا على تحسين أسلوبنا 24 دقيقة | أمم إفريقيا
الدوري السعودي - رونالدو يقود النصر لرقم لم يحدث من قبل.. والاتحاد يفوز بالكلاسيكو على الشباب 28 دقيقة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا - ماني: كان يجب أن نفوز.. والكونغو الديمقراطية استحقت نقطة 41 دقيقة | أمم إفريقيا
أوديجارد: يجب أن نكون قادرين على الفوز بكل الطرق 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/articles/520051/استراحة-أمم-إفريقيا-تونس-0-1-نيجيريا-نهاية-الشوط-الأول