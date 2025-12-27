مباشر أمم إفريقيا – تونس (0)-(1) نيجيريا.. الشوط الثاني
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 21:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ضد نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية.
ـــــــــــــــــــــ
ق 43: جوووووول أوسيمين والأول
ق 33: فرصة خطيرة من حازم المستوري
ق 31: فرصة خطيرة من تونس
ق 17: هدف من أوسيمين ولكن تسلل
ق 15: ضغط أخضر قوي
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أمم إفريقيا - ديسابر: تلك النوعية من المباريات تساعدنا على تحسين أسلوبنا أمم إفريقيا - ماني: كان يجب أن نفوز.. والكونغو الديمقراطية استحقت نقطة لم يتعلم الدرس تشكيل أمم إفريقيا – بن رمضان أساسي مع تونس.. وأوسيمين يقود هجوم نيجيريا أمم إفريقيا - ظهور معروف وأبو الرجال وحسام للمرة الثانية تحكيميا أمم إفريقيا - مران منتخب مصر.. تدريبات استشفائية قبل لقاء أنجولا سجل نظيف انتهت أمم إفريقيا - أوغندا (1)-(1) تنزانيا