خبر في الجول - الكشف الطبي يفصل جيمي موانجا عن الانضمام لـ غزل المحلة

يجري جيمي موانجا الكشف الطبي لتمهيد لإتمام انتقاله لغزل المحلة في سوق الانتقالات الشتوية.

وسينتقل اللاعب في حال إتمام الكشف الطبي بنجاح لزعيم الفلاحين في صفقة انتقال حر بدون مقابل.

ورحل جيمي عن صفوف فريق ينيتشامي القبرصي الشمالي منذ أيام.

ويحمل اللاعب 4 جنسيات هي الأيرلندية والجنوب إفريقية والكونغو الديمقراطية والزامبية.

وولد جيمي في جنوب إفريقيا ونشأ في مدينة لوكان بأيرلندا.

صاحب الـ 26 عاما خاض عدة تجارب متنوعة في إنجلترا وأمريكا وقبرص والنمسا والصين ولاتفيا قبل أن يحل الرحال في مصر.

موانجا بدأ مسيرته في أكاديمية نايكي في إنجلترا بطريقة غير معتادة وذكية. فلم يمتلك ثمن تذكرة الحافلة ووصل للأكاديمية لخوض الاختبارات بدون نموذج للمشاركة.

ويتذكر موانجا ما حدث له بعمر 16 عاما: "رأيت رجلا هناك يراقب ابنه، لذلك أخبرته قصتي وسألته عما إذا يمكنه أن يتظاهر بأنه عمي ويوقع على الاستمارة، وهو ما حدث وبدأ يسألني: 'كيف حال والدتك؟' وما إلى ذلك، ووقع على الاستمارة وسمحوا لي بالتدريب".

وبالفعل نجح في أن يكون اللاعب الوحيد الذي يتم اختياره في الأكاديمية وطلب من سائق مساعدته للعودة إلى مسقط رأسه في أيرلندا.

كما خضع لفترة معايشة في مانشستر سيتي وحصل على فرصة التدريب في أكاديمية كلير فونتين الفرنسية الشهيرة.

في تجربته النسماوية مع بروك ساهم في تفادي الفريق للهبوط بتسجيل 13 هدفا في 15 مباراة.

وفي الصين سجل هدفين في موسم 2024 بالدرجة الثانية في 16 مباراة.

وجاءت تجربته الأخيرة في قبرص الشمالية مع فريق ينيتشامي ورحل عن صفوف الفريق في 19 ديسمبر الجاري.

