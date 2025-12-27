تشكيل أمم إفريقيا – بن رمضان أساسي مع تونس.. وأوسيمين يقود هجوم نيجيريا

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 21:08

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان - تونس

دفع سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس، بمحمد علي بن رمضان لاعب الأهلي في تشكيل نسور قرطاج الأساسي أمام نيجيريأ.

ويلعب منتخب تونس ضد نيجيريا في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

ولم يشارك بن رمضان في التشكيل الأساسي للمباراة الماضية ضد أوغندا ودخل كبديل في الشوط الثاني.

ويجلس سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على مقاعد بدلاء تونس في المباراة.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: يان فاليري – ديلان برون – منتصر طالبي – علي العابدي

خط الوسط: فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان – إلياس سخيري

خط الهجوم: إلياس العاشوري – حمزة المستوري – حنبعل المجبري

بينما جاء تشكيل نيجيريا كالآتي:

حراسة المرمى: ستانلي نوبالي

خط الدفاع: برايت صامويل – سيمي أجايي – كالفين باسي – برونو

خط الوسط: فرانك أونيكا – ويلفريد نديدي – أليكس إيوبي

خط الهجوم: أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين – أكور أدامز

وفاز منتخب تونس في المباراة الأولى على أوغندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما فاز منتخب نيجيريا على تنزانيا بهدفين لهدف.

