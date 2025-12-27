كأس مصر – طلائع الجيش أول المتأهلين لربع النهائي على حساب كهرباء الإسماعيلية
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 21:00
كتب : FilGoal
أصبح طلائع الجيش أول المتأهلين لربع نهائي كأس مصر 2025-26 بالفوز على كهرباء الإسماعيلية بركلات الترجيح.
وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 ولجأ الفريقين لركلات الترجيح وحسمها الجيش لصالحه بنتيجة 4-2.
وتقدم طلائع الجيش بهدف محمد عاطف في الدقيقة 30.
وسجل عبد الله مارادونا هدف التعادل في الدقيقة 89 لكهرباء الإسماعيلية.
وفي ركلات الترجيح تفوق طلائع الجيش بنتيجة 4-2 وسجل إسلام محارب الركلة الأخيرة.
وسينتظر طلائع الجيش في ربع النهائي الفائز من مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك ضد بلدية المحلة.
وتأهل سيراميكا بالفعل لثمن النهائي على حساب أبو قير للأسمدة.
فيما ستقام مباراة الزمالك ضد البلدية غدا الأحد في الخامسة مساءً.
