أمم إفريقيا - ظهور معروف وأبو الرجال وحسام للمرة الثانية تحكيميا

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 20:52

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ظهور محمود معروف ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه للمرة الثانية في أمم إفريقيا 2025.

ويستضيف المغرب أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

وسيتواجد أحمد حسام طه حكم مساعد في مباراة الجابون وموزمبيق.

وسيدير التونسي محرز المالكي اللقاء تحكيميا.

وستقام في الثانية والنصف ظهرا غدا الأحد.

وفي قمة المجموعة السادسة سيتواجد محمود أبو الرجال حكم مساعد ومحمد معروف في مباراة كوت ديفوار والكاميرون.

وسيدير الجزائري مصطفى غربال اللقاء تحكيميا.

وتختتم مباريات الجولة الثانية من كأس الأمم غدا الأحد.

