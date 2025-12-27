كيفن شادي: كنت غاضبا بعد تسجيل هدفين حتى أحرزت هاتريك

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 20:43

كتب : FilGoal

كيفن شادي - برينتفورد

عبر كيفن شادي لاعب برينتفورد عن غضبه بعدما سجل هدفين فقط ضد بورنموث حتى تمكن من إحراز هاتريك.

وفاز برينتفورد على منافسه بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الألماني عبر بي بي سي سبورت: "كنت غاضبا جدا بعد تسجيل هدفين فقط، أضعنا فرصا كثيرة لكننا نستحق الفوز".

أخبار متعلقة:
هل يكون أول الهابطين؟ برينتفورد يزيد أوجاع ولفرهامبتون جوارديولا: لو كان مرموش معنا لما لعبت بهذه الطريقة أمام برينتفورد كأس الرابطة الإنجليزية - مانشستر سيتي يعبر برينتفورد بثنائية صوب نصف النهائي أرتيتا: سعيد بالصلابة الدفاعية أمام برينتفورد.. وننتظر الفحوصات الطبية لرايس وموسكيرا

وأضاف "تمنيت أن يرسل ميكيل دامسجارد لي عرضية وقد فعل ذلك في الهدف الثالث".

وأنهى حديثه قائلا: "الهاتريك يعني لي الكثير، الجميع يريد تسجيل 3 أهداف".

وللمرة الثانية يتمكن شادي من تسجيل هاتريك في الدوري الإنجليزي، إذ أحرز ثلاثية من قبل في الموسم الماضي ضد ليستر سيتي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برينتفورد للنقطة 26 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 22 في المركز الـ 15.

كيفن شادي برينتفورد بورنموث
نرشح لكم
أوناي إيمري: أستون فيلا لا ينافس على لقب الدوري الإنجليزي أرتيتا: فارق النتيجة كان يجب أن يكون أكثر مع برايتون ماريسكا: لعبنا بشكل جيد أمام أستون فيلا وتغير كل شيء فجأة أوديجارد: يجب أن نكون قادرين على الفوز بكل الطرق فيرتز: سعيد بأول أهدافي مع ليفربول.. وبدأت التعود على الدوري الإنجليزي الثامن على التوالي.. أستون فيلا يُسقط تشيلسي ويواصل الضغط على أرسنال وسيتي سلوت: من الجيد أننا لم نتعادل مع ولفرهامبتون تعاون مع النيران الصديقة وعودة للصدارة.. أرسنال يسقط برايتون بصعوبة
أخر الأخبار
أوناي إيمري: أستون فيلا لا ينافس على لقب الدوري الإنجليزي 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: فارق النتيجة كان يجب أن يكون أكثر مع برايتون 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماريسكا: لعبنا بشكل جيد أمام أستون فيلا وتغير كل شيء فجأة 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشارقة يحصد السوبر الإماراتي في إثارة الـ 5 أهداف أمام شباب الأهلي 33 دقيقة | الوطن العربي
أمم إفريقيا - ديسابر: تلك النوعية من المباريات تساعدنا على تحسين أسلوبنا 47 دقيقة | أمم إفريقيا
الدوري السعودي - رونالدو يقود النصر لرقم لم يحدث من قبل.. والاتحاد يفوز بالكلاسيكو على الشباب 51 دقيقة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا - ماني: كان يجب أن نفوز.. والكونغو الديمقراطية استحقت نقطة ساعة | أمم إفريقيا
أوديجارد: يجب أن نكون قادرين على الفوز بكل الطرق ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/articles/520044/كيفن-شادي-كنت-غاضبا-بعد-تسجيل-هدفين-حتى-أحرزت-هاتريك