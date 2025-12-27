كيفن شادي: كنت غاضبا بعد تسجيل هدفين حتى أحرزت هاتريك

عبر كيفن شادي لاعب برينتفورد عن غضبه بعدما سجل هدفين فقط ضد بورنموث حتى تمكن من إحراز هاتريك.

وفاز برينتفورد على منافسه بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الألماني عبر بي بي سي سبورت: "كنت غاضبا جدا بعد تسجيل هدفين فقط، أضعنا فرصا كثيرة لكننا نستحق الفوز".

وأضاف "تمنيت أن يرسل ميكيل دامسجارد لي عرضية وقد فعل ذلك في الهدف الثالث".

وأنهى حديثه قائلا: "الهاتريك يعني لي الكثير، الجميع يريد تسجيل 3 أهداف".

وللمرة الثانية يتمكن شادي من تسجيل هاتريك في الدوري الإنجليزي، إذ أحرز ثلاثية من قبل في الموسم الماضي ضد ليستر سيتي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برينتفورد للنقطة 26 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 22 في المركز الـ 15.