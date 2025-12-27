كأس العاصمة – موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون

يعود الأهلي لاستئناف مبارياته في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) وذلك بعدما ودع بطولة كأس مصر.

وودع الأهلي كأس مصر من دور الـ32 بعد الخسارة أمام وي بهدفين لهدف.

ويستكمل الأهلي مبارياته في كأس عاصمة مصر بمواجهة المقاولون العرب.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون

ويلعب الأهلي ضد المقاولون يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء.

وتقام في ملعب السلام.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد نقطة.

وتضم المجموعة أيضا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.