أمم إفريقيا - مران منتخب مصر.. تدريبات استشفائية قبل لقاء أنجولا

خاض منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني مرانه اليوم السبت استعدادا للقاء أنجولا.

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا في السادسة مساءً يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات من أمم إفريقيا 2025.

وأدى اللاعبون الذين خاضوا مباراة جنوب إفريقيا تدريبات استشفائية.

بينما خاض باقي اللاعبين، تدريبات بدنية وجملا فنية وتقسيمة في نهاية المران.

ورفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16.

وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

📸 | منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة أنجولا في كأس أمم أفريقيا بالمغرب 🇪🇬 خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريبه اليوم، استعداداً لمواجهة منتخب أنجولا في السادسة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم… pic.twitter.com/DrnubLJhBK — EFA.eg (@EFA) December 27, 2025

موعد مباراة مصر وأنجولا

تقام المباراة يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025

وتنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب على ملعب أدرار في مدينة أجادير.

وتذاع عبر قناة beIN Sports AFCON 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.