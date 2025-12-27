مصطفى فوزي: تسجيل ثنائية في الأهلي قد تساعدني للعودة للدوري الممتاز

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 20:27

كتب : FilGoal

مصطفى فوزي - وي

أوضح مصطفى فوزي لاعب وي أن تسجيله هدفين في الأهلي من الممكن أن تساهم في عودته للدوري الممتاز.

وحقق وي أكبر مفاجآت كأس مصر بعدما فاز على الأهلي 2-1 وأقصاه من البطولة من دور الـ32.

وقال مصطفى فوزي عبر أون سبورت: "أصعب هدفين سجلتهما في حياتي لأنني تربيت في الأهلي وكنت قائدا لفريق مواليد 99، والأهلي أكبر فريق في إفريقيا والشرق الأوسط".

وأضاف "لم أشعر باليأس بعدما تعرضت للإصابة ولذلك حاولت العودة مرة أخرى وكافحت لاسترجاع مستواي".

وتابع "من الممكن أن أعود إلى الدوري الممتاز حيث أنتمي ومباراة مثل هذه من الممكن أن تساهم لي في ذلك، المدير الفني كان رائعا".

وأنهى حديثه قائلا: "المدرب تحدث معي بعد المباراة أنني كنت أريد لعب دقائق أكثر، لكن قال لي عندما أدخلتك في التوقيت المناسب سجلت هدفين".

وفاز وي على الأهلي في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام وامتدت للوقت الإضافي، ليكون أول فريق من الدرجة الثاني يقصي الأهلي، منذ نسخة 2008 عندما فاز بترول أسيوط على الأحمر.

وخاض الأهلي المباراة في غياب اللاعبين الدوليين المشاركين في كأس الأمم الإفريقية وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم وإمام عاشور وزيزو وتريزيجيه ومروان عطية مع منتخب مصر.

بالإضافة إلى محمد علي بن رمضان مع منتخب تونس، وأليو ديانج مع منتخب مالي.

وتعد هذه هي أول مرة يغادر فيها الأهلي كأس مصر منذ عام 2019 عندما خسر من بيراميدز في دور الـ16.

كما انسحب الأهلي من كأس مصر في عام 2023/2024 من دور الـ16 أمام فاركو، ولم يشارك في النسخة الماضية من البطولة كعقوبة على انسحابه.

مصطفى فوزي وي الأهلي كأس مصر
التعليقات
