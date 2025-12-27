مدرب وي: لعبنا بحرص ضد الأهلي وانتظرنا الهجوم في الوقت المناسب

أوضح أليو زوبيرو المدير الفني لـ فريق وي كيف حقق الفوز ضد الأهلي في كأس مصر.

وفجر نادي وي مفاجأة كبيرة بالفوز على الأهلي بنتيجة 2-1 في دور الـ 32 من كأس مصر.

وقال المدير الفني لـ فريق وي عبر أون سبورت: "لم تكن مباراة سهلة على الإطلاق خاصة أننا نواجه الأهلي، لعبنا بحرص وانتظرنا الهجوم في الوقت المناسب، تعادلنا وعندما انخفض مستوى الأهلي هاجمنا".

وأضاف "مصطفى فوزي لاعب جيد جدا ويؤدي بكل قوة وجدية وأراد أن يشارك أساسيا، لكنني طلبت منه أن يقدم أداءً جيدا عندما يشارك حتى لو لـ 5 دقائق وهو ما فعله".

وأكمل "المباراة كانت صعبة ولا أريد تضخيم الأمور واستطعنا تحقيق الفوز في النهاية، غدا سنحصل على راحة وسنبدأ الاستعداد مجددا والأهم هو أن نتأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل".

ويقود فريق وي النيجيري أليو زوبيرو والذي كان يشغل منصب مدرب منتخب نيجيريا للشباب.

وفاز وي على الأهلي في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام وامتدت للوقت الإضافي، ليكون أول فريق من الدرجة الثاني يقصي الأهلي، منذ نسخة 2008 عندما فاز بترول أسيوط على الأحمر.

وخاض الأهلي المباراة في غياب اللاعبين الدوليين المشاركين في كأس الأمم الإفريقية وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم وإمام عاشور وزيزو وتريزيجيه ومروان عطية مع منتخب مصر.