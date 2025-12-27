أكبر مفاجآت كأس مصر.. الأهلي يودع البطولة بخسارة مفاجئة أمام وي

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 19:53

كتب : FilGoal

الأهلي ضد وي في كأس مصر

حقق وي أكبر مفاجآت كأس مصر بعدما فاز على الأهلي 2-1 وأقصاه من البطولة من دور الـ32.

وفاز وي على الأهلي في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام وامتدت للوقت الإضافي، ليكون أول فريق من الدرجة الثاني يقصي الأهلي، منذ نسخة 2008 عندما فاز بترول أسيوط على الأحمر.

وخاض الأهلي المباراة في غياب اللاعبين الدوليين المشاركين في كأس الأمم الإفريقية وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم وإمام عاشور وزيزو وتريزيجيه ومروان عطية مع منتخب مصر.

بالإضافة إلى محمد علي بن رمضان مع منتخب تونس، وأليو ديانج مع منتخب مالي.

ويقود فريق وي النيجيري أليو زوبيرو والذي كان يشغل منصب مدرب منتخب نيجيريا للشباب.

Image

وتعد هذه هي أول مرة يغادر فيها الأهلي كأس مصر منذ عام 2019 عندما خسر من بيراميدز في دور الـ16.

كما انسحب الأهلي من كأس مصر في عام 2023/2024 من دور الـ16 أمام فاركو، ولم يشارك في النسخة الماضية من البطولة كعقوبة على انسحابه.

تقدم الأهلي في الدقيقة 41 بهدف سجله عمر كمال بتسديدة مباشرة بعد عرضية من طاهر.

وتعادل وي في الدقيقة 81 عن طريق البديل مصطفى فوزي، لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي تلقى الأهلي ضربة قوية بطرد طاهر محمد في الدقيقة 105.

بعدها سجل مصطفى فوزي هدفه الثاني وهدف فوز فريقه وي في الدقيقة 110 بنفس طريقة الهدف الأول.

وحاول الأهلي في الوقت المتبقي إدراك التعادل ولكن دون جدوى، ليفوز فريق وي ويتأهل لدور الـ16 في مواجهة فاركو.

الأهلي وي كأس مصر مصطفى فوزي
