فرض التعادل نفسه بين السنغال والكونغو الديمقراطية في قمة المجموعة الرابعة من أمم إفريقيا 2025.

سجل سيدريك باكامبو هدف الكونغو الديمقراطية وساديو ماني هدف السنغال.

منتخب السنغال حافظ على سجله الخالي من الهزائم أمام الكونغو الديمقراطية والممتد من 56 عاما.

الأسود لم يخسروا من الفهود في آخر 9 مواجهات جمعت المنتخبين منذ ذلك الحين فحققوا الفوز في 6 وتعادلا في 3 بل وتأهلوا على حسابهم لكأس العالم 2026، والآن بسطوا قبضتهم على الصدارة في انتظار الجولة الأخيرة.

فيما استمر منتخب الكونغو الديمقراطية دون فوز في أول مباراتين له في أمم إفريقيا منذ نسخة 1974 والتي أقيمت في مصر آنذاك وحققوا خلالها لقبهم الأخير.

كما لم يخسر منتخب السنغال في آخر 13 مباراة بأمم إفريقيا محققا الفوز في 8 وتعادل في 5.

ولم يخسر منتخب السنغال أي مباراة سجل خلالها ساديو ماني (37 فوز و6 تعادلات).

الفوز أبقى السنغال في الصدارة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.

ويأتي منتخب بنين في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوزه على بوتسوانا متذيل الترتيب.

وسيلتقي منتخب بنين مع السنغال يوم الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع بوتسوانا.

التشكيل

بدأ منتخب السنغال بالقوة الضاربة بقيادة ساديو ماني ونيكولاس جاكسون.

وبدأ سيدريك باكامبو في هجوم الكونغو وجلس فيستون ماييلي لاعب بيراميدز على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

أهدر نيكولاس جاسكون في الدقيقة 9 فرصة مبكرة لأسود التيرانجا.

وفي الدقيقة 15 ألغى الجزائري مصطفى غربال حكم اللقاء هدفا لآرون وان بيساكا.

ومرت تسديدة جاكسون بعد عرضية ماني بجوار القائم الأيمن للكونغو في الدقيقة 23.

وأهدر إسماعيلا سار فرصة محققة في الدقيقة 26، وبعدها مرت تسديدة ساديو ماني من ركلة ثابتة بجوار القائم الأيمن.

في الشوط الثاني كشر الفهود عن أنيابهم فسدد نوح صديقي كرة قوية أبعدها إدوارد ميندي بثبات لركنية في الدقيقة 53.

ومرت رأسية سانشيل ميمبا قائد الكونغو أعلى العارضة في الدقيقة التالية.

الضغط أسفر عن الهدف الأول للفهود في الدقيقة 61، تسديدة من ثيو بونجوندا أبعدها ميندي وتابعها باكامبو في الشباك.

ورفع باكامبو رصيده لـ 21 هدفا دوليا على بعد هدف واحد من ديميرسي مبوكاني الهداف التاريخي للمنتخب.

وشارك في الدقيقة 66 ماييلي بدلا من مسجل هدف الفهود في تغيير أول للفهود.

وأهدر ثيو بونجوندا فرصة إضافة الهدف الثاني وكسر سلسلة اللا فوز ضد الأسود لكن كرته مرت بجوار القائم في الدقيقة 67.

وسرعان ما أدرك منتخب السنغال سريعا التعادل عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 69 بعد مرتدة سريعة وحول عرضية إبراهيم مباي في الشباك.

وأصبح ماني أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في أمم إفريقيا منذ نسخة 2006 بالتساوي مع ديديه دروجبا برصيد 16 هدفا لكل لاعب.

في الدقيقة 80 حاول ماييلي بتوغل صوب المنطقة لكن دفاع السنغال تدخل في الوقت المناسب.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد لينتهي اللقاء بنقطة لكل فريق وسجل نظيف للسنغال منذ 1969.