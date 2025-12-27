مباشر أمم إفريقيا - أوغندا (1)-(1) تنزانيا.. إهدار أمام المرمى الخالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أوغندا ضد تنزايا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

لمتابعة المباراة من هنا

--------------------------------

ق 90+3: تشارلس مومبوا لاعب تنزانيا يهدر أمام المرمى الخالي.

ق 90: إهدار ألان أوكيلو لاعب أوغندا لركلة الجزاء.

ق 89: ركلة جزاااااء لأوغندا بعد عرقلة.

ق 80 جوووول التعااااادل لأوغندا عن طريق أوتشي إيكبيزو

ق 59: جوووووووول سيمون مسوفا من نقطة الجزاء.

ق 58: بابا الحسن لاعب أوغندا يرتكب ركلة جزاء بعد لمسة يد عليه.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 16: إهدار انفراد تام بالمرمى من تنزانيا بعد تسديدة بعيدة.

ق 15: رأسية من لاعب أوغندا ارتطمت في العارضة.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل