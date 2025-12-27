انتهت أمم إفريقيا - أوغندا (1)-(1) تنزانيا
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 19:16
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أوغندا ضد تنزايا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.
لمتابعة المباراة من هنا
--------------------------------
انتهت
ق 90+3: تشارلس مومبوا لاعب تنزانيا يهدر أمام المرمى الخالي.
ق 90: إهدار ألان أوكيلو لاعب أوغندا لركلة الجزاء.
ق 89: ركلة جزاااااء لأوغندا بعد عرقلة.
ق 80 جوووول التعااااادل لأوغندا عن طريق أوتشي إيكبيزو
ق 59: جوووووووول سيمون مسوفا من نقطة الجزاء.
ق 58: بابا الحسن لاعب أوغندا يرتكب ركلة جزاء بعد لمسة يد عليه.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 16: إهدار انفراد تام بالمرمى من تنزانيا بعد تسديدة بعيدة.
ق 15: رأسية من لاعب أوغندا ارتطمت في العارضة.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
