انتهت أمم إفريقيا - أوغندا (1)-(1) تنزانيا

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 19:16

كتب : FilGoal

تارين ألاراخيا - بابا الحسن - أوغندا - تنزانيا

انتهت

ق 90+3: تشارلس مومبوا لاعب تنزانيا يهدر أمام المرمى الخالي.

ق 90: إهدار ألان أوكيلو لاعب أوغندا لركلة الجزاء.

ق 89: ركلة جزاااااء لأوغندا بعد عرقلة.

ق 80 جوووول التعااااادل لأوغندا عن طريق أوتشي إيكبيزو

ق 59: جوووووووول سيمون مسوفا من نقطة الجزاء.

ق 58: بابا الحسن لاعب أوغندا يرتكب ركلة جزاء بعد لمسة يد عليه.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 16: إهدار انفراد تام بالمرمى من تنزانيا بعد تسديدة بعيدة.

ق 15: رأسية من لاعب أوغندا ارتطمت في العارضة.

انطلاق المباراة

أمم إفريقيا تنزانيا أوغندا
