تعاون مع النيران الصديقة وعودة للصدارة.. أرسنال يسقط برايتون بصعوبة

انتصر أرسنال على منافسه برايتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل مارتن أوديجارد وجورجينيو روتر لاعب برايتون بالخطأ في مرماه ثنائية أرسنال، بينما أحرز دييجو جوميز هدف برايتون.

وتعاونت النيران الصديقة مع أرسنال بشكل كبير خلال المباريات الماضية، إذ سجل أرسنال آخر 6 أهداف له من النيران الصديقة وهو العدد نفسه الذي سجله آخر 182 هدفا له مجتمعين في جميع المسابقات.

وافتتح أرسنال النتيجة في الدقيقة 14 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من صناعة بوكايو ساكا في الدقيقة 14.

وضاعف روتر الفارق في الدقيقة 52.

وقلص جوميز النتيجة في الدقيقة 64 بعد متابعة تسديدة ارتطمت في القائم.

وجاء انتصار أرسنال بصعوبة، إذ كاد أن يخطف برايتون التعادل من تسديدة خطيرة عن طريق يانكوبا مينتي تصدى لها دافيد رايا حارس مرمى أرسنال بصعوبة في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز عاد أرسنال لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي سريعا بعد فوز غريمه مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست.

وارتفع رصيد أرسنال للنقطة 42 بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف.

وتوقف رصيد برايتون عند النقطة 24 في المركز الـ 12.

أرسنال الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست
