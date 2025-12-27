أمم إفريقيا – التشكيل.. موتيابا أساسي مع أوغندا وجون يقود هجوم تنزانيا

أعلن بول بوت المدير الفني لمنتخب أوغندا تشكيل فريقه الأساسي لمباراة تنزانيا.

ويواجه منتخب أوغندا منافسه تنزانيا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

ويلعب ترافيس موتيابا لاعب الزمالك السابق بشكل أساسي لأول مرة بعدما كان على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية.

ويبدأ دينيس أونيانجو الحارس المرمى البالغ من العمر 40 عاما أساسيا للمرة الأولى في النسخة الحالية من البطولة.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: دينيس أونيانجو

الدفاع: عبد العزيز كايوندو – جوردان أوبيتا – توبي سيبيك – كينيث سيماكولا

الوسط: بابا الحسن – ترافيس موتيابا – بوبوسي بياروهانجا

الهجوم: روجيرس ماتو – جود سيموجابي – ألان أوكيلو

وعلى الجناب الآخر أعلن ميجيل جاموندي المدير الفني لتنزانيا تشكيل فريقه.

ويقود كيلفن جون هجوم تنزانيا.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

الحارس: فوبا ماسودي

الدفاع: حاجي منوجا – باكاري موامنييتو – عبد الله حمد – محمد حسين

الوسط: تارين ألاراخيا – نوفاتوس ميروشي – فيصل سالوم – ألفونس مابولا – سيمون مسوفا

الهجوم: كيلفن جون

ولا يملك أي من الفريقين رصيد من النقاط.