جوارديولا: فقدت الوزن الزائد بسبب صعوبة مباراة نوتنجهام فورست

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 18:14

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

عبر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن صعوبة مباراة نوتنجهام فورست بأنه فقد الوزن الزائد بعد الاحتفال بأعياد الميلاد.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي: "كنت أعاني من زيادة في الوزن بعد أعياد الميلاد، الآن فقدت كل الكيلوجرامات الزائدة بسبب المباراة".

وأضاف "شون دايتش مدرب نوتنجهام فورست صنع فريقا يتمتع بشخصية كبيرة ومن الصعب اختراقه، كانت مباراة صعبة للغاية، مورجان جيبس وايت يا له من لاعب!".

وأنهى حديثه قائلا: "بيب ليندرز مساعدي رائع للغاية الناس في ليفربول يعرفون ذلك، فهو مدرب مذهل".

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 40 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت إذ لم يلعب أرسنال مباراة الجولة الحالية.

بينما توقف رصيد نوتنجام فورست عند النقطة 18 نقطة في المركز الـ 17.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست
