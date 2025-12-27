البطولة الثالثة.. عمر كمال يسجل مع الأهلي في كأس مصر

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 18:01

كتب : FilGoal

عمر كمال - الأهلي ضد وي

سجل عمر كمال لاعب الأهلي في ثالث بطولاته مع الأحمر، وذلك بعدما تقدم لفريقه أمام وي في كأس مصر.

عمر كمال

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي ضد وي في دور الـ32 لكأس مصر، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.

وجاء هدف عمر كمال في الدقيقة 41 بعد عرضية من طاهر قابلها بتسديدة مباشرة في الشباك.

أخبار متعلقة:
كأس مصر – مودرن سبورت يتخطى القناة في لقاء سامي الأول

ليكون هدفه هو السادس له مع الأهلي في مختلف البطولات خلال 50 مباراة.

وأصبحت كأس مصر هي البطولة الثالثة التي يسجل فيها عمر كمال مع الأهلي، بعد الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

كما صنع عمر كمال مع الأهلي 11 هدفا في مختلف البطولات.

الأهلي عمر كمال كأس مصر
نرشح لكم
خبر في الجول - الكشف الطبي يفصل جيمي موانجا عن الانضمام لـ غزل المحلة كأس مصر – طلائع الجيش أول المتأهلين لربع النهائي على حساب كهرباء الإسماعيلية كأس العاصمة – موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون مصطفى فوزي: تسجيل ثنائية في الأهلي قد تساعدني للعودة للدوري الممتاز مدرب وي: لعبنا بحرص ضد الأهلي وانتظرنا الهجوم في الوقت المناسب أكبر مفاجآت كأس مصر.. الأهلي يودع البطولة بخسارة مفاجئة أمام وي كأس مصر – مودرن سبورت يتخطى القناة في لقاء سامي الأول إيقاف محمد حسن وسيف جعفر.. عقوبات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر
أخر الأخبار
لم يتعلم الدرس 15 دقيقة | أمم إفريقيا
فيرتز: سعيد بأول أهدافي مع ليفربول.. وبدأت التعود على الدوري الإنجليزي 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر أمم إفريقيا – تونس (0)-(0) نيجيريا.. انطلاق المباراة 41 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول - الكشف الطبي يفصل جيمي موانجا عن الانضمام لـ غزل المحلة 42 دقيقة | الدوري المصري
الثامن على التوالي.. أستون فيلا يُسقط تشيلسي ويواصل الضغط على أرسنال وسيتي 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أمم إفريقيا – بن رمضان أساسي مع تونس.. وأوسيمين يقود هجوم نيجيريا ساعة | أمم إفريقيا
سلوت: من الجيد أننا لم نتعادل مع ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس مصر – طلائع الجيش أول المتأهلين لربع النهائي على حساب كهرباء الإسماعيلية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/articles/520031/البطولة-الثالثة-عمر-كمال-يسجل-مع-الأهلي-في-كأس-مصر