البطولة الثالثة.. عمر كمال يسجل مع الأهلي في كأس مصر
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 18:01
كتب : FilGoal
سجل عمر كمال لاعب الأهلي في ثالث بطولاته مع الأحمر، وذلك بعدما تقدم لفريقه أمام وي في كأس مصر.
ويلعب الأهلي ضد وي في دور الـ32 لكأس مصر، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.
وجاء هدف عمر كمال في الدقيقة 41 بعد عرضية من طاهر قابلها بتسديدة مباشرة في الشباك.
ليكون هدفه هو السادس له مع الأهلي في مختلف البطولات خلال 50 مباراة.
وأصبحت كأس مصر هي البطولة الثالثة التي يسجل فيها عمر كمال مع الأهلي، بعد الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.
كما صنع عمر كمال مع الأهلي 11 هدفا في مختلف البطولات.
video:1
على طريقة فان بيرسي ومن لمسة واحدة.. عمر كمال عبد الواحد يحرز هدف التقدم للنادي الأهلي 🦅 ⚽️ pic.twitter.com/wFF9ncJc7v— ON Sport (@ONTimeSports) December 27, 2025
