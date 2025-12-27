البطولة الثالثة.. عمر كمال يسجل مع الأهلي في كأس مصر

سجل عمر كمال لاعب الأهلي في ثالث بطولاته مع الأحمر، وذلك بعدما تقدم لفريقه أمام وي في كأس مصر.

ويلعب الأهلي ضد وي في دور الـ32 لكأس مصر، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.

وجاء هدف عمر كمال في الدقيقة 41 بعد عرضية من طاهر قابلها بتسديدة مباشرة في الشباك.

ليكون هدفه هو السادس له مع الأهلي في مختلف البطولات خلال 50 مباراة.

وأصبحت كأس مصر هي البطولة الثالثة التي يسجل فيها عمر كمال مع الأهلي، بعد الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

كما صنع عمر كمال مع الأهلي 11 هدفا في مختلف البطولات.

