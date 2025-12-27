كأس مصر – مودرن سبورت يتخطى القناة في لقاء سامي الأول

مودرن سبورت - القناة

تخطى مودرن سبورت عقبة القناة في كأس مصر 2025-26 وتأهل لدور الـ 16 بالفوز بهدف دون رد بعد الوصول لشوطين إضافيين.

وظهر أحمد سامي المدير الفني الجديد لـ مودرن سبورت للمرة الأولى بعدما تولى المهمة خلفا لمجدي عبد العاطي.

وانتهى الوقت الأصلي بدون أهداف في استاد بتروسبورت.

وانتظر مودرن سبورت حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول لتسجيل أول أهداف اللقاء.

وسجل محمد دسوقي هدف تقدم مودرن من علامة الجزاء في الدقيقة 105+2.

وتأهلت فرق البنك الأهلي وإنبي وحرس الحدود وسموحة وطلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية والجونة وبتروجت وفاركو وبيراميدز والمصري وسيراميكا كليوباترا وزد إلى ثمن النهائي.

وسيلتقي مودرن سبورت في ثمن النهائي مع بتروجت الذي تفوق على وادي دجلة بهدف دون رد سابقا.

مودرن سبورت القناة كأس مصر
