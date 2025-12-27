عاد لعادته القديمة.. فيورنتينا يخسر من بارما

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 17:50

كتب : FilGoal

بارما - فيورنتينا

لم يدم الأمر طويلا وعاد فيورنتينا مرة أخرى للخسارة في الدوري الإيطالي.

وخسر فيورنتينا من منافسه بارما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 من الكالتشيو.

وسجل أوليفير سورينسين هدف بارما الوحيد في الدقيقة 48 من صناعة ماتيو بيليجرينو.

وكان فيورنتينا قد فاز بأول مباراة له في الدوري في الجولة الماضية أمام أودينيزي بخمسة أهداف مقابل هدف.

ولم يستمر فيولا طويلا سوى 6 أيام ليخسر مرة أخرى.

وعلى الجانب الآخر انتصر بارما بعد الخسارة في المباراة السابقة من لاتسيو المنقوص من لاعبين بسبب الطرد.

وبهذه الخسارة يستمر فيورنتينا في تذيله لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بينما ارتفع رصيد بارما للنقطة 17 في المركز الـ 15.

ويبتعد فيورنتينا بفارق 5 نقاط عن مراكز البقاء الذي يحتله جنوى ولم يلعب بعد مباراة الجولة 17.

فيورنتينا بارما الدوري الإيطالي
