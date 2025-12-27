أمم إفريقيا - شوبير: منتخب مصر سيلعب بشكل أفضل بعد التخلص من الضغوط

يرى مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر أن الفراعنة سيلعبون بشكل أفضل في المباريات المقبلة بكأس الأمم الإفريقية بعد ضمان التأهل لدور الـ16.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على جنوب إفريقيا في الجولة الثانية لدور المجموعات.

وقال شوبير في تصريحات منطقة الصحفيين: "نستطيع اللعب بشكل أفضل بعد التخلص من الضغوط، واللعب دون انتظار من سيفوز ومن سيسجل أهداف أكثر".

وأضاف "المباراة المقبلة هي الأخيرة في المجموعات ونأمل في تحقيق الفوز واللعب بشكل جيد، لكننا نأخذ الأمور خطوة بخطوة".

وأتم تصريحاته "وبعد خوض المباراة سنبدأ التجهيز للدور المقبل".

ويلعب منتخب مصر ضد أنجولا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بعد ضمان التأهل للدور الثاني.