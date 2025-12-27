أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب بوركينا: مواجهة الجزائر معقدة.. وهدفنا نقاط اللقاء كاملة

وصف براما تراوري مدرب بوركينا فاسو مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر بالمعقدة.

ويلعب منتخب بوركنيا فاسو أمام الجزائر مساء الأحد ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس إفريقيا.

وقال براما تراوري مدرب بوركينا فاسو في مؤتمر صحفي: "مباراة الجزائر ستكون معقدة وهي أقوى مباراة في المجموعة. علينا التركيز جيدا أمام منافس قوي للغاية".

وأضاف "وضعنا خطة نتمنى أن تنجح ونحقق الفوز من خلالها على الجزائر، ونسعى للذهاب بعيدا في هذه البطولة".

وتابع "أخبرت اللاعبين أن الصمود أمام الجزائر يتطلب تركيزا عاليا. سنقدم أفضل ما لدينا، وهدفنا نقاط اللقاء كاملة".

وشدد " لقاء غينيا الإستوائية يختلف عن مواجهة الجزائر، ومن الممكن جدا إجراء تغييرات على مستوى التشكيل".

وأتم "مباراتنا أمام المنتخب الجزائري اختبار قوي، وسيتضح من خلالها إن كنا قادرين على التقدم في البطولة".

وتغلب منتخب الجزائر على السودان بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة.

فيما حقق منتخب بوركينا فاسو انتصارا ثمينا على غينيا الاستوائية 2-1 بعدما قلب تأخره بهدف إلى الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة.