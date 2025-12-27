استراحة أمم إفريقيا - السنغال (0)-(0) الكونغو الديمقراطية.. نهاية الشوط الأول

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 16:51

كتب : FilGoal

منتخب السنغال أمام إنجلترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة السنغال ضد الكونفو الديموقراطية في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2025.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل أمم إفريقيا - السنغال بلا تغييرات.. وباكامبو يقود هجوم الكونغو الديموقراطية أمم إفريقيا – مدافع السنغال: اللعب في البطولة ليس سهلا.. ونحن من ضمن المرشحين بشط تشكيل أمم إفريقيا - رباعي ناري في هجوم السنغال.. واختيارات من داخل القارة لـ بوتسوانا أمم إفريقيا – استبعاد دياو من قائمة السنغال للإصابة

نهاية الشوط الأول

ق 44: إصابة ميمبا مدافع الكونغو بعد التحام هوائي مع كاليدو كوليبالي

ق 21: عرضية أرضية من ماني وتسديدة من جاكسون تمر بجوار القائم

ق 14: هدف غير محتسب لبيساكا لاعب الكونغو الديمقراطية

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

السنغال الكونغو الديموقراطية أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مصطفى شوبير: منتخب مصر سيلعب بشكل أفضل بعد التخلص من الضغوط أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب بوركينا: مواجهة الجزائر معقدة.. وهدفنا نقاط اللقاء كاملة فهود وليسوا سناجب تشكيل أمم إفريقيا - السنغال بلا تغييرات.. وباكامبو يقود هجوم الكونغو الديموقراطية انتهت في أمم إفريقيا - بنين (1)-(0) بوتسوانا.. 3 نقاط ثمينة أمم إفريقيا - دوكو دودو لـ في الجول: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الكونغو.. ونريد الوصول إلى أبعد نقطة تشكيل أمم إفريقيا - دوكو دودو يقوود بنين.. وثلاثي هجومي لـ بوتسوانا 12 رقما من فوز مصر على جنوب إفريقيا
أخر الأخبار
عاد لعادته القديمة.. فيورنتينا يخسر من بارما 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - مصطفى شوبير: منتخب مصر سيلعب بشكل أفضل بعد التخلص من الضغوط 14 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب بوركينا: مواجهة الجزائر معقدة.. وهدفنا نقاط اللقاء كاملة 34 دقيقة | أمم إفريقيا
إيقاف محمد حسن وسيف جعفر.. عقوبات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر 48 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) ولفرهامبتون.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة أمم إفريقيا - السنغال (0)-(0) الكونغو الديمقراطية.. نهاية الشوط الأول ساعة | أمم إفريقيا
مباشر كأس مصر - الأهلي (1)-(0) وي.. جووول عمر كمال ساعة | الكرة المصرية
استراحة الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) برايتون.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/articles/520024/مباشر-أمم-إفريقيا-السنغال-0-0-الكونغو-الديمقراطية-هدف-غير-محتسب