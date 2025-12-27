استراحة أمم إفريقيا - السنغال (0)-(0) الكونغو الديمقراطية.. نهاية الشوط الأول
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 16:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة السنغال ضد الكونفو الديموقراطية في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2025.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
نهاية الشوط الأول
ق 44: إصابة ميمبا مدافع الكونغو بعد التحام هوائي مع كاليدو كوليبالي
ق 21: عرضية أرضية من ماني وتسديدة من جاكسون تمر بجوار القائم
ق 14: هدف غير محتسب لبيساكا لاعب الكونغو الديمقراطية
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
