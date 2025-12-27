انتهت أمم إفريقيا - السنغال (1)-(1) الكونغو الديمقراطية.. تعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة السنغال ضد الكونفو الديموقراطية في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2025.

انتهت

ق 83: توغل من ماييلي لكن دفاع السنغال يتدخل في الوقت المناسب.

ق 68: جووول ماني والتعادل للسنغال بسهولة في الشباك بعد مرتدة سريعة

ق 66: مشاركة ماييلي بدلا من باكامبو

ق 61: جوووول أووووول باكامبو يسجل الأول بعد كرة ارتدت من الحارس

ق 53: ميندي يتصدى ببراعة لتصويبة نواه صديقي ويحولها لركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: إصابة ميمبا مدافع الكونغو بعد التحام هوائي مع كاليدو كوليبالي

ق 21: عرضية أرضية من ماني وتسديدة من جاكسون تمر بجوار القائم

ق 14: هدف غير محتسب لبيساكا لاعب الكونغو الديمقراطية

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل