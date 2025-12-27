مباشر كأس مصر - الأهلي (1)-(1) وي.. انطلاق الوقت الإضافي
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 16:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي أمام نادي وي بكأس مصر.
ويلعب الأهلي ضد وي ضمن دور الـ32 من كأس مصر.
لمتابعة مباراة الأهلي ضد نادي وي دقيقة بدقيقة من هنا.
ــــــــــــــــــــــــــــ
ق 88: حمزة يهدر التعادل
ق 81: جوووول مصطفى فوزي
ق 57: نزول حسين الشحات بدلا من محمد عبد الله
ق 41: جووووول عمر كمال والأول
ق8 جراديشار يهدر فرصة هدف محقق بعد انفراد تام بالمرمى
ق4 هدف مبكر يضيع من نادي وي عن طريق نونا أوكي
انطلاق المباراة
نرشح لكم
البطولة الثالثة.. عمر كمال يسجل مع الأهلي في كأس مصر كأس مصر – مودرن سبورت يتخطى القناة في لقاء سامي الأول إيقاف محمد حسن وسيف جعفر.. عقوبات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر تشكيل الأهلي - شريف وجراديشار يقودان الهجوم أمام وي في كأس مصر برئاسة محمد سلامة.. انتخاب مجلس إدارة جديد لـ الاتحاد السكندري مواعيد مباريات السبت 27 ديسمبر - الأهلي ضد وي.. وتونس تواجه نيجيريا كأس مصر – زد يفوز على جي ويتأهل لثمن النهائي مران الزمالك – تصعيد مدافع الشباب.. وتدريبات بدنية قوية