مباشر كأس مصر - الأهلي (1)-(1) وي.. انطلاق الوقت الإضافي

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 16:50

كتب : FilGoal

الأهلي - وي - جراديشار

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي أمام نادي وي بكأس مصر.

ويلعب الأهلي ضد وي ضمن دور الـ32 من كأس مصر.

لمتابعة مباراة الأهلي ضد نادي وي دقيقة بدقيقة من هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــ

ق 88: حمزة يهدر التعادل

ق 81: جوووول مصطفى فوزي

ق 57: نزول حسين الشحات بدلا من محمد عبد الله

ق 41: جووووول عمر كمال والأول

ق8 جراديشار يهدر فرصة هدف محقق بعد انفراد تام بالمرمى

ق4 هدف مبكر يضيع من نادي وي عن طريق نونا أوكي

انطلاق المباراة

الأهلي كأس مصر نادي وي
