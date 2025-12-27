انتهت كأس مصر - الأهلي (1)-(2) وي.. الأحمر يودع البطولة في مفاجأة كبيرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي أمام نادي وي بكأس مصر.

ويلعب الأهلي ضد وي ضمن دور الـ32 من كأس مصر.

لمتابعة مباراة الأهلي ضد نادي وي دقيقة بدقيقة من هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــ

خسارة الأحمر أمام وي

ق 110: جوووول مصطفى فوزي يسجل الثاني لفريق وي

ق 105: خروج أحمد رضا ومحمد شكري ونزول إبراهيم عادل وإبراهيم الأسيوطي

ق 106: نزول عمر معوض بدلا من جراديشار

طرد طاهر

انطلاق الوقت الإضافي

ق 88: حمزة يهدر التعادل

ق 81: جوووول مصطفى فوزي

ق 57: نزول حسين الشحات بدلا من محمد عبد الله

ق 41: جووووول عمر كمال والأول

ق8 جراديشار يهدر فرصة هدف محقق بعد انفراد تام بالمرمى

ق4 هدف مبكر يضيع من نادي وي عن طريق نونا أوكي

انطلاق المباراة