حقق منتخب بنين انتصاره التاريخي الأول في كأس أمم إفريقيا بالفوز على بوتسوانا.

وفاز ت بنينن على بوتسوانا بهدف دون رد سجله يوهان روتشي في الدقيقة 28.

ورفع الفوز رصيد بنين إلى 3 نقاط خلف السنغال والكونغو بترتيب المجموعة الرابعة.

ويلعب منتخب السنغال ضد الكونغو بعد قليل ضمن الجولة الثانية للمجموعة ذاتها ولكل منهما 3 نقاط في رصيده.

فيما فشل منتخب بوتسوانا في تحقيق أي نقاط للمباراة الثانية على التوالي بعد الخسارة من السنغال في الجولة الأولى.

فهود وليسوا سناجب

منتخب بنين عاد من جديد للمشاركة في أمم إفريقيا بعد مشاركته لآخر مرة في نسخة 2019، في مصر والنتي حينها شارك بلقب السناجب.

وفي 2022 غير الاتحاد البنيني لقب منتخب بلاده وأصبح "الفهود"، إذ لم تكن تلك المرة الأولى التي يحاول فيها منتخب بنين تغيير لقبه.

إيمانويل إيمورو لاعب المنتخب السابق صرح من قبل لـ BBC "لم يكن وصفنا بالسناجب مخيفًا حقًا بالنسبة لخصومنا، الفهود حيوانات مخيفة ولكنها أيضًا حيوانات راقية تتمتع ببعض الكاريزما".

الفهود والثعابين كانت ضمن الألقاب المقترحة آنذاك، ليتحولوا في 2022 للقب الجديد وبعد 3 أعوام أصبحت القارة شاهدة على بداية جديدة لفهود بنين كرويا.

اللقب الجديد واكب تحسن كبير في نتائج منتخب بنين، الذي عاد للمشاركة في أمم أفريقيا بعدما غاب عن النسختين الماضيتين، واليوم حقق انتصاره الأول.

انتصار تاريخي

منتخب بنين حقق انتصاره التاريخي الأول بكأس أمم غفريقيا بعد الفوز على بوتسوانا.

ورغم تأهل بنين إلى ربع نهائي كاس أمم إفريقيا 2019 بعد تأهل على تاريخي على حساب المغرب في دور الـ16.

وحقق منتخب بنين 4 تعادلات في كأس إفريقيا 2019، ىبما في ذلك مباراة المغرب التي حسمها بركلات الترجيح بعد التعادل في وقت المباراة.

video:1

وصف المباراة

بدأ منتخب بنين المباراة بضغط هجومي على مرمى بوتسوانا بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وسجل توسين هدفا لمنتخب بنين لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وعاد توسين ليسدد كرة رائعة بضربة مقصية لكن حارس بوتسوانا تصدى لها.

ونجح يوهان روتشي في تسجيل هدف التقدم بعد تبادل رائع للكرة مع مونيه في الدقيقة 28.

وأهدر أوماتلا كيباثو مهاجم منتخب بوتسوانا فرصة محققة لتسجيل التعادل بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسدد دوكو دودو كرة قوية مرت بجوار مرمى منتخب بوتسوانا.